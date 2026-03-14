H Meta γονατίζει από το κόστος της ΑΙ, δρομολογεί σαρωτικές απολύσεις

Με σαρωτικές απολύσεις ακόμη και περισσότερο από το 20% του προσωπικού της Meta επιχειρεί ο Ζάκερμπεργκ να ισοφαρίσει το αυξνόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες προσδοκά ότι θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργραζομένων που θα παραμείνουν.

Αυτό μεταδίδει το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές σύμφωνα με τις οποίες «η Meta σχεδιάζει μαζικές απολύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο του προσωπικού της εταιρείας».

Δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για τις απολύσεις και η έκτασή τους δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που επίσης είπαν ότι ανώτατα στελέχη γνωστοποίησαν πρόσφατα τα σχέδια αυτά σε άλλους ανώτερους διευθυντές της Meta και τους ζήτησαν να αρχίσουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι απολύσεις.

«Πρόκειται για εικασίες για θεωρητικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν, ερωτηθείς σχετικά.

Σημειωτέον ότι το προηγούμενο μεγάλο κύμα απολύσεων από τη Meta ήταν στα τέλη του 2022 – αρχές του 2023 όταν ο Ζάκερμπεργκ έκανε τις αξέχαστες δηλώσεις για «έτος αποδοτικότητας». Εάν τώρα καταλήξει στο 20%, οι απολύσεις θα είναι οι μεγαλύτερες που έχει κάνει από τότε.

Η εταιρεία απέλυσε 11.000 υπαλλήλους τον Νοέμβριο του 2022, δηλαδή περίπου το 13% του τότε εργατικού δυναμικού της. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε περαιτέρω περικοπή 10.000 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 79.000 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Προσηλωμένος στην τεχνητή νοημοσύνη ο Ζάκερμπεργκ

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο CEO της εταιρείας, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, πίεζε τη Meta να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία προσέφερε τεράστια πακέτα αμοιβών, μερικά αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια, προκειμένου να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης σε μια νέα ομάδα υπερνοημοσύνης.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έως το 2028. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εξαγόρασε την Moltbook, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta επενδύει επίσης τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της κινεζικής νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει αναφερθεί στην αύξηση της αποδοτικότητας που θα προκύψει από τις επενδύσεις, δηλώνοντας τον Ιανουάριο ότι άρχισε να βλέπει «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να ολοκληρώνονται πλέον από ένα μόνο, πολύ ταλαντούχο άτομο».

Πηγή: OT.gr