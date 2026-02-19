Μετά τα έξυπνα γυαλιά, η Meta ετοιμάζει ρολόι με βοηθό ΑΙ

Η Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, σχεδιάζει να λανσάρει εντός του 2026 το πρώτο της έξυπνο ρολόι, αναφέρει το The Information επικαλούμενο δύο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Η συσκευή, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Malibu 2», θα ενσωματώνει τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Meta AI και θα προσφέρει λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας του χρήστη.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Η Meta είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να λανσάρει smartphone πριν από πέντε χρόνια, πάγωσε όμως την προσπάθεια το 2022, στο πλαίσιο των περικοπών στο Reality Labs, το εργαστήριο της εταιρείας για την ανάπτυξη του metaverse.

H εξέλιξη σηματοδοτεί τη στροφή των εταιρειών τεχνολογίας για φορετές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, πολλές από τις οποίες σχεδιάστηκαν ειδικά για εφαρμογές υγείας και άσκησης.

Η αρχή έγινε με τα έξυπνα γυαλιά AI που ανέπτυξε η Meta σε συνεργασία με την Ray-Ban, εταιρεία οπτικών που ανήκει στον όμιλο EssilorLuxottica.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν φέτος σχεδόν στις 6 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας Smart Analytics Global.

Η Meta αναπτύσσει τώρα ακόμα τέσσερα μοντέλα γυαλιών επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ανέφερε το The Information, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα για να μην συμπέσει η κυκλοφορία πολλών μοντέλων ταυτόχρονα.

Τον Δεκέμβριο, οι εργαζόμενοι του Reality Labs ενημερώθηκαν ότι το λανσάρισμα των γυαλιών μικτής πραγματικότητας Phoenix αναβάλλεται για το 2027.

Τον περασμένο μήνα, η Meta ανακοίνωσε ότι παγώνει το λανσάρισμα των γυαλιών Display σε νέες αγορές λόγω υψηλής ζήτησης στις ΗΠΑ.