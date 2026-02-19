Μετά τα έξυπνα γυαλιά, η Meta ετοιμάζει ρολόι με βοηθό ΑΙ
Η νέα συσκευή της Meta σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους.
- Αθώος ο 57χρονος που κατηγορήθηκε ότι βίαζε συστηματικά τη σύζυγό του – Τι λέει ο ίδιος στο in
- Νεκρός 26χρονος που αγνοούταν - Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου
- Διπλό χτύπημα στη Σαντορίνη – Ρίχτερ σε εστίαση και καταλύματα
- «Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Η Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, σχεδιάζει να λανσάρει εντός του 2026 το πρώτο της έξυπνο ρολόι, αναφέρει το The Information επικαλούμενο δύο πηγές που δεν κατονομάζονται.
Η συσκευή, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Malibu 2», θα ενσωματώνει τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Meta AI και θα προσφέρει λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας του χρήστη.
Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Η Meta είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να λανσάρει smartphone πριν από πέντε χρόνια, πάγωσε όμως την προσπάθεια το 2022, στο πλαίσιο των περικοπών στο Reality Labs, το εργαστήριο της εταιρείας για την ανάπτυξη του metaverse.
H εξέλιξη σηματοδοτεί τη στροφή των εταιρειών τεχνολογίας για φορετές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, πολλές από τις οποίες σχεδιάστηκαν ειδικά για εφαρμογές υγείας και άσκησης.
Η αρχή έγινε με τα έξυπνα γυαλιά AI που ανέπτυξε η Meta σε συνεργασία με την Ray-Ban, εταιρεία οπτικών που ανήκει στον όμιλο EssilorLuxottica.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν φέτος σχεδόν στις 6 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας Smart Analytics Global.
Η Meta αναπτύσσει τώρα ακόμα τέσσερα μοντέλα γυαλιών επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, ανέφερε το The Information, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα για να μην συμπέσει η κυκλοφορία πολλών μοντέλων ταυτόχρονα.
Τον Δεκέμβριο, οι εργαζόμενοι του Reality Labs ενημερώθηκαν ότι το λανσάρισμα των γυαλιών μικτής πραγματικότητας Phoenix αναβάλλεται για το 2027.
Τον περασμένο μήνα, η Meta ανακοίνωσε ότι παγώνει το λανσάρισμα των γυαλιών Display σε νέες αγορές λόγω υψηλής ζήτησης στις ΗΠΑ.
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- «Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
- LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
- LIVE: Νόα – Άλκμααρ
- LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
- LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις