Μετά την κατακραυγή, η Meta παγώνει τους χαρακτήρες ΑΙ για εφήβους
Η Meta δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση εφήβων μέχρι να λανσάρει νέα βερσιόν των εικονικών χαρακτήρων ειδικά για ανηλίκους.
Λίγους μήνες μετά τις αποκαλύψεις για «αισθησιακές» συζητήσεις ανηλίκων με chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η Meta Platforms ανακοίνωσε ότι παγώνει την πρόσβαση εφήβων σε χαρακτήρες ΑΙ, μέχρι να αναβαθμίσει τα μοντέλα της.
«Αρχής γενομένης τις επόμενες εβδομάδες, οι έφηβοι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε χαρακτήρες AI σε όλες τις εφαρμογές μας, έως ότου είναι έτοιμη η αναβαθμισμένη εμπειρία» ανακοίνωσε σε εταιρικό ιστολόγιο ο όμιλος του Facebook και του Instagram.
H νέα βερσιόν που αναπτύσσεται ειδικά για ανηλίκους θα συνοδεύεται με εργαλεία γονικού ελέγχου όταν κυκλοφορήσει, πρόσθεσε.
Μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε, η Meta προανήγγειλε τον Οκτώβριο εργαλείο που επιτρέπει στους γονείς να μπλοκάρουν τις συζητήσεις ανηλίκων με εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ. Μέχρι σήμερα όμως το εργαλείο γονικού ελέγχου δεν έχει κυκλοφορήσει.
Νωρίτερα, η Meta είχε ανακοινώσει ότι οι αλληλεπιδράσεις των chatbot με ανηλίκους θα κρίνονται με βάση το σύστημα PG-13 για τις ακατάλληλες ταινίες στον αμερικανικό κινηματογράφο.
Ο γίγαντας των social media ανέφερε ακόμα ότι τα συστήματά της θα ανιχνεύουν τυχόν παιδιά και εφήβους που συνδέονται στις υπηρεσίες της υποδυόμενα τους ενήλικες και θα εφαρμόζει αυτόματα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας.
Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η αποκάλυψη του Reuters ότι οι κανόνες της Meta επέτρεπαν σε εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ να έχουν «ρομαντικές ή αισθησιακές» συζητήσεις με παιδιά και εφήβους.
Η αποκάλυψη θορύβησε τις αμερικανικές αρχές. Τον Σεπτέμβριο,, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ξεκίνησε έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις των chatbot στα παιδιά.
Πέρυσι, η OpenAI παρουσίασε εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, έπειτα από αγωγή που δέχτηκε για την αυτοκτονία εφήβου στην Καλιφόρνια.
