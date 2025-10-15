Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες
Η Meta εισάγει νέα φίλτρα τύπου PG-13 στο Instagram, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο — μια κίνηση που έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο
Το Instagram εισάγει ένα νέο σύστημα φίλτρων περιεχομένου για χρήστες κάτω των 18 ετών, βασισμένο στην κινηματογραφική κατάταξη PG-13 (υλικό ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών), σε μια ακόμη προσπάθεια της Meta να ενισχύσει την ασφάλεια των εφήβων στις πλατφόρμες της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το σύστημα θα περιορίζει αναρτήσεις που περιλαμβάνουν ακατάλληλη γλώσσα, επικίνδυνα κόλπα, αναφορές σε ναρκωτικά ή άλλα θέματα που θεωρούνται ακατάλληλα για ανηλίκους. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύουν και για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta, ώστε να αποφεύγονται αλληλεπιδράσεις με περιεχόμενο ενηλίκων.
Η αλλαγή έρχεται ως απάντηση στις επικρίσεις και τις αγωγές που κατηγορούν τη Meta ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους νεαρούς χρήστες ή ότι τους παραπλάνησε σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων, όπως μετέδωσε το Reuters.
«Γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι μπορεί να προσπαθήσουν να αποφύγουν τους περιορισμούς»
Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι αρκετές από τις λειτουργίες ασφάλειας του Instagram δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται, ενώ σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters είχε αποκαλυφθεί πως η Meta επέτρεπε «ρομαντικού ή αισθησιακού χαρακτήρα» συνομιλίες μεταξύ chatbot και χρηστών.
Με τη νέα ρύθμιση, όλοι οι λογαριασμοί εφήβων θα τίθενται αυτόματα σε λειτουργία PG-13, ενώ οι γονείς θα μπορούν να ενεργοποιήσουν ακόμη αυστηρότερες επιλογές και χρονικά όρια μέσω της ρύθμισης «limited content setting» (ρύθμιση περιορισμένου περιεχομένου). Οι ανήλικοι δεν θα μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με λογαριασμούς που δημοσιεύουν περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους.
«Ελπίζουμε αυτή η ενημέρωση να καθησυχάσει τους γονείς», αναφέρει η Meta σε ανάρτησή της. «Γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι μπορεί να προσπαθήσουν να αποφύγουν τους περιορισμούς, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τεχνολογία πρόβλεψης ηλικίας ώστε να εφαρμόζουμε προστασίες ακόμη και όταν οι χρήστες δηλώνουν μεγαλύτεροι».
Προηγούμενα μέτρα ασφαλείας
Η Meta είχε ήδη ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας το καλοκαίρι, εκπαιδεύοντας τα συστήματά της ώστε να αποφεύγουν «φλερτ» ή συζητήσεις για αυτοτραυματισμό με ανήλικους χρήστες, ενώ πέρυσι είχε εισαγάγει νέες λειτουργίες ιδιωτικότητας και γονικού ελέγχου για όλους τους χρήστες κάτω των 18 ετών.
Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αρχικά σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Καναδά, με πλήρη κυκλοφορία έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, η Meta σχεδιάζει να επεκτείνει τις ίδιες δικλίδες ασφαλείας και στο Facebook.
Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που η Meta, η ByteDance (ιδιοκτήτρια του TikTok) και το YouTube αντιμετωπίζουν εκατοντάδες αγωγές από γονείς, παιδιά και σχολικές περιφέρειες, οι οποίοι καταγγέλλουν τον εθιστικό και επιβλαβή χαρακτήρα των κοινωνικών δικτύων.
