Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Ανησυχητική η δραματική στροφή των Gen Z στο λίφτινγκ προσώπου υπογραμμίζει το BBC για τη νέα συνθήκη της ομορφιάς στους νέους.

Η δημοφιλία του λίφτινγκ τροφοδοτείται από την αβεβαιότητα του «ψεύτικου» online κόσμου και την αναζήτηση μιας «σμιλεμένης» εμφάνισης στη νέα γενιά που υιοθετεί την ριζική αισθητική επέμβαση που κάποτε προοριζόταν για τους ηλικιωμένους και δη εύπορους πελάτες των πλαστικών.

Σήμερα ολοένα και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη της δεκαετίας των 20, επιλέγουν το νυστέρι.

Μια γρήγορη αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτει πληθώρα αναρτήσεων από άτομα στα 20 και 30 τους που συζητούν ανοιχτά για διαφορετικούς τύπους λίφτινγκ, όπως το μίνι, το ponytail ή το deep plane ως κάτι απόλυτα κανονικό, φυσιολογικό, θεμιτό αν όχι προβλεπόμενο.

Το λίφτινγκ προσώπου δεν είναι πλέον μια ιδιωτική υπόθεση καθώς πολλoί influencer και διασημότητες (βλ. Κρις Τζένερ και Μαρκ Τζέικομπς) μιλούν ανοιχτά για τις θεραπείες τους, συμβάλλοντας στην ομαλοποίηση της πλαστικής χειρουργικής.

«To facelift είναι πλέον το λογικό επόμενο βήμα για τους νέους, μετά από χρόνια Botox και fillers. Εκεί οδηγούνται από την πίεση του ‘ψεύτικου’ online κόσμου»

Η Βρετανική Ένωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS) αναφέρει αύξηση 8% στα λίφτινγκ τον τελευταίο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα μέλη της να παρατηρούν σαφή προτίμηση από ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Η επιλογή αυτή είναι ανησυχητική.

Πίσω από την απόφαση των νέων κρύβεται η πρωτοφανής πίεση που ασκεί ο ψηφιακός κόσμος εξηγεί η ψυχολόγος Δρ Κίρστι Γκάρμπετ, ενώ «τα φίλτρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι βιντεοκλήσεις δημιουργούν μια συνεχή σύγκριση με μια μη ρεαλιστική εικόνα».

Ταυτόχρονα, πολλοί, έχοντας ήδη ξοδέψει πολλά χρόνια σε μη χειρουργικές θεραπείες (Botox, fillers), θεωρούν το λίφτινγκ ως το λογικό, επόμενο βήμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Έμιλι, μια επιχειρηματίας από το Τορόντο του Καναδά, που έκανε λίφτινγκ στα 28 της για να αποκτήσει ένα «snatched look» – ένα σμιλεμένο σαγόνι και ψηλά ζυγωματικά. Η Έμιλι, η οποία έκανε συνολικά έξι επεμβάσεις ταυτόχρονα στην Τουρκία, περιέγραψε μια μακρά και επίπονη ανάρρωση, καθώς «χρειάστηκε έξι μήνες για να αισθάνεται ξανά τα μάγουλα της». «Ήθελα απλώς να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και τώρα νομίζω ότι είμαι» δήλωσε αδιαφορώντας για το όποιο κόστος.

Παρά την ελκυστικότητα των σύγχρονων τεχνικών, το λίφτινγκ παραμένει μια σοβαρή επέμβαση με πολλούς κινδύνους όπως ανάπτυξη αιματώματος που μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση των ιστών, λοιμώξεις, βλάβες νεύρων και αλωπεκία.

Ο χειρουργός Σάιμον Λι υπογραμμίζει ότι το λίφτινγκ είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 40 ετών και θα ήταν «πολύ ασυνήθιστο» να πραγματοποιηθεί μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία σε κάποιον στα 20 ή 30 του.

«Αν κάποιος κάνει λίφτινγκ στα 20 του, μέχρι τα 60 του μπορεί να έχει κάνει τρία. Το τραύμα στο πρόσωπο είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξει κανείς»

Το κόστος ενός λίφτινγκ είναι ιδιαίτερα υψηλό, με τον μέσο όρο στο Ηνωμένο Βασίλειο να κυμαίνεται από 17.400 έως 52.200 ευρώ, κάτι που οδηγεί πολλούς στον ιατρικό τουρισμό.

Η Τζούλια Γκιλάντο, 34 ετών, ταξίδεψε στην Τουρκία για να διορθώσει μια ασυμμετρία, πληρώνοντας μόλις 7.440 ευρώ, αλλά παραδέχθηκε ότι πέρασε «σκοτεινές στιγμές» στην ανάρρωση, μόνη και σε ξένη χώρα.

Επιπλέον οι πλαστικοί χειρουργοί εκφράζουν ανησυχίες για το μακροπρόθεσμο κόστος αυτών των επεμβάσεων στους νέους.

Ο Αλέξις Βερπαέλε, πλαστικός χειρουργός στο Βέλγιο, δηλώνει ότι αν κάποιος κάνει λίφτινγκ στα 20 του, που διαρκεί 10-15 χρόνια, «μέχρι τα 60 του, μπορεί να έχει κάνει τρία λίφτινγκ… Ένα τραύμα που κανένα πρόσωπο δεν θα μπορέσει να αντέξει».

Η αυξανόμενη ζήτηση για λίφτινγκ σε νεαρές ηλικίες δεν είναι απλώς μία αλλαγή στις αισθητικές προτιμήσεις, αλλά ένα κοινωνικό καμπανάκι για την πίεση και την ανασφάλεια που γεννά η ψηφιακή εποχή σημειώνει το BBC.

Καθώς οι νέοι αναζητούν την «καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους», οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μάχη για την αυτοεκτίμηση δεν κερδίζεται πάντα με το νυστέρι -ειδικά όταν το τίμημα μπορεί να είναι πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και σοβαρές οικονομικές και σωματικές επιπλοκές.