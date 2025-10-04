Instagram Map: Έφτασε στη χώρα μας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

Η νέα λειτουργία «Instagram Map» της εφαρμογής στην οποία περνάμε τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο μας έφτασε και στη χώρα μας. Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τη πιο πρόσφατη τοποθεσία τους με άλλους και να ανακαλύπτουν περιεχόμενο βάσει αυτής.

Τι κάνει πραγματικά και πώς να το απενεργοποιήσετε

Το Instagram λανσάρισε πρόσφατα το νέο χαρακτηριστικό Friend Map, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει να προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς συνδέονται και τι περιεχόμενο βλέπουν. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την επαφή με πραγματικούς φίλους, πέρα από τα φίλτρα του αλγόριθμου.

Μέσω του Map, εμφανίζεται η τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο σε όσους σας ακολουθούν και τους ακολουθείτε κι εσείς. Η λειτουργία, όμως, δημιούργησε αμέσως ανησυχίες, καθώς πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι η εφαρμογή κοινοποιεί αυτόματα την τοποθεσία τους χωρίς συγκατάθεση.

Στην πραγματικότητα, η κοινοποίηση τοποθεσίας είναι προαιρετική και η λειτουργία είναι opt-in: ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξετε εσείς, ενώ παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Τι είναι το Instagram Map;

Εμφανίζεται στην κορυφή των DM, όπου φαίνεται η τελευταία γνωστή τοποθεσία φίλων που έχουν ενεργοποιήσει την κοινοποίηση. Επίσης εμφανίζει δημόσια stories με ετικέτα τοποθεσίας.

Υπάρχουν δύο τρόποι κοινοποίησης:

Τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο (μόνο αν το επιλέξετε και δώσετε πρόσβαση στην εφαρμογή).

Εμφάνιση τοποθεσίας μέσω tag (όταν προσθέτετε τοποθεσία σε story).

Η τοποθεσία μπορεί να κοινοποιηθεί σε:

μια προσαρμοσμένη λίστα,

τη λίστα «Κοντινοί Φίλοι»,

ή σε αμοιβαίους followers.

Δεν μπορείτε να τη μοιραστείτε με κάποιον που δεν σας ακολουθεί και αυτός.

Γιατί υπάρχουν ανησυχίες;

Το εργαλείο προκάλεσε ανησυχία για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας:

Ορισμένοι χρήστες δεν καταλαβαίνουν ότι μοιράζονται τοποθεσία.

Οι ζωντανές ενημερώσεις μπορεί να εκθέσουν κάποιον σε κίνδυνο.

Οι έφηβοι ίσως πιεστούν να εξηγούν πού βρίσκονται.

Καθημερινές συνήθειες μπορούν να χαρτογραφηθούν.

Αν και μπορείτε να ελέγξετε ποιος βλέπει την τοποθεσία σας, είναι εύκολο να ξεχάσετε σε ποιους δώσατε πρόσβαση.

Είναι προαιρετικό;

Το Instagram τονίζει ότι το Map είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής της πλατφόρμας, δήλωσε: «Η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε. Και μόνο σε περιορισμένη λίστα που εσείς επιλέγετε.»

Υπήρξαν πάντως χρήστες που ισχυρίστηκαν πως η τοποθεσία τους μοιράστηκε χωρίς συναίνεση, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πώς λειτουργούν τα location tags;

Τα tags τοποθεσίας στα stories λειτουργούν διαφορετικά: δείχνουν μόνο το μέρος που δηλώσατε και ισχύουν για 24 ώρες. Δεν εμφανίζουν την πραγματική σας κίνηση.

Πώς να το απενεργοποιήσετε

Για να σταματήσετε την κοινοποίηση: Ανοίξτε το Instagram → Μηνύματα → Map (Χάρτης).

Πατήστε Ρυθμίσεις.

Στην επιλογή «Ποιος μπορεί να βλέπει την τοποθεσία μου», διαλέξτε «Κανείς».

Αποθηκεύστε.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή να απενεργοποιήσετε τελείως την πρόσβαση τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σας.

Έφηβοι και γονικός έλεγχος

Για λογαριασμούς εφήβων με γονική επίβλεψη, οι γονείς ειδοποιούνται αν ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση.