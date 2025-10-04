magazin
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Instagram Map: Έφτασε στη χώρα μας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια
Social 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:02

Instagram Map: Έφτασε στη χώρα μας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

Η νέα λειτουργία Instagram με την οποία μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας με τους φίλους σας έφτασε και στην Ελλάδα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Η νέα λειτουργία «Instagram Map» της εφαρμογής στην οποία περνάμε τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο μας έφτασε και στη χώρα μας. Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τη πιο πρόσφατη τοποθεσία τους με άλλους και να ανακαλύπτουν περιεχόμενο βάσει αυτής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ellen Perez 🪷 (@ellenperezradio)

Τι κάνει πραγματικά και πώς να το απενεργοποιήσετε

Το Instagram λανσάρισε πρόσφατα το νέο χαρακτηριστικό Friend Map, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει να προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς συνδέονται και τι περιεχόμενο βλέπουν. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την επαφή με πραγματικούς φίλους, πέρα από τα φίλτρα του αλγόριθμου.

Μέσω του Map, εμφανίζεται η τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο σε όσους σας ακολουθούν και τους ακολουθείτε κι εσείς. Η λειτουργία, όμως, δημιούργησε αμέσως ανησυχίες, καθώς πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι η εφαρμογή κοινοποιεί αυτόματα την τοποθεσία τους χωρίς συγκατάθεση.

Στην πραγματικότητα, η κοινοποίηση τοποθεσίας είναι προαιρετική και η λειτουργία είναι opt-in: ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξετε εσείς, ενώ παραμένει απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Τι είναι το Instagram Map;

Εμφανίζεται στην κορυφή των DM, όπου φαίνεται η τελευταία γνωστή τοποθεσία φίλων που έχουν ενεργοποιήσει την κοινοποίηση. Επίσης εμφανίζει δημόσια stories με ετικέτα τοποθεσίας.

Υπάρχουν δύο τρόποι κοινοποίησης:

  • Τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο (μόνο αν το επιλέξετε και δώσετε πρόσβαση στην εφαρμογή).
  • Εμφάνιση τοποθεσίας μέσω tag (όταν προσθέτετε τοποθεσία σε story).

Η τοποθεσία μπορεί να κοινοποιηθεί σε:

  • μια προσαρμοσμένη λίστα,
  • τη λίστα «Κοντινοί Φίλοι»,
  • ή σε αμοιβαίους followers.
  • Δεν μπορείτε να τη μοιραστείτε με κάποιον που δεν σας ακολουθεί και αυτός.

Γιατί υπάρχουν ανησυχίες;

Το εργαλείο προκάλεσε ανησυχία για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας:

  • Ορισμένοι χρήστες δεν καταλαβαίνουν ότι μοιράζονται τοποθεσία.
  • Οι ζωντανές ενημερώσεις μπορεί να εκθέσουν κάποιον σε κίνδυνο.
  • Οι έφηβοι ίσως πιεστούν να εξηγούν πού βρίσκονται.
  • Καθημερινές συνήθειες μπορούν να χαρτογραφηθούν.
  • Αν και μπορείτε να ελέγξετε ποιος βλέπει την τοποθεσία σας, είναι εύκολο να ξεχάσετε σε ποιους δώσατε πρόσβαση.

Είναι προαιρετικό;

Το Instagram τονίζει ότι το Map είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής της πλατφόρμας, δήλωσε: «Η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε. Και μόνο σε περιορισμένη λίστα που εσείς επιλέγετε.»

Υπήρξαν πάντως χρήστες που ισχυρίστηκαν πως η τοποθεσία τους μοιράστηκε χωρίς συναίνεση, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πώς λειτουργούν τα location tags;

Τα tags τοποθεσίας στα stories λειτουργούν διαφορετικά: δείχνουν μόνο το μέρος που δηλώσατε και ισχύουν για 24 ώρες. Δεν εμφανίζουν την πραγματική σας κίνηση.

Πώς να το απενεργοποιήσετε

Για να σταματήσετε την κοινοποίηση: Ανοίξτε το Instagram → Μηνύματα → Map (Χάρτης).

Πατήστε Ρυθμίσεις.

Στην επιλογή «Ποιος μπορεί να βλέπει την τοποθεσία μου», διαλέξτε «Κανείς».

Αποθηκεύστε.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή να απενεργοποιήσετε τελείως την πρόσβαση τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σας.

Έφηβοι και γονικός έλεγχος

Για λογαριασμούς εφήβων με γονική επίβλεψη, οι γονείς ειδοποιούνται αν ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
Το «ουάου» είναι λίγο 03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολούθησε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο