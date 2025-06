Tην Πέμπτη το Instagram παρουσίασε την πιο ακριβή καμπάνια της εφαρμογής μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη Meta, και είναι απόλυτα επικεντρωμένη στους νέους.

«Είμαστε σε λειτουργία 15 έτη και νομίζω ότι μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι: Πώς θα παραμείνουμε επίκαιροι;» δήλωσε σε συνέντευξή του ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής του Instagram.

Ναι μεν, αλλά…

Η καμπάνια, μια σειρά ψηφιακών διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων με πρωταγωνιστές αστέρες όπως οι μουσικοί Rosalía και Tyler, the Creator, θέτει το Instagram ως ένα ορμητήριο για ‘ατίθασους’ δημιουργικούς τύπους. Είναι ένας από τους τρόπους με τον οποίο η Meta ενεργεί με βάση την από καιρό υποβόσκουσα αγωνία της ότι το Instagram κινδυνεύει να ξεγραφεί από μια νεότερη γενιά που περιμένει μια πιο χαλαρή εμπειρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι απλά πολύ λιγότερη η πίεση να δημοσιεύεις στο TikTok», δήλωσε η Σιν Ζούτσι, 21 ετών, φοιτήτρια στη Νέα Υόρκη. Χρησιμοποιεί το Instagram για να στέλνει μηνύματα στους φίλους της, αλλά το βλέπει ως μια πιο ‘αυστηρή’ επιλογή.

Το Instagram είναι ο τρίτος πιο διαδεδομένος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των εφήβων, μετά το YouTube και το TikTok, σύμφωνα με έκθεση της Pew Research για το 2024. Σε έρευνα που διεξήχθη αυτή την άνοιξη από την επενδυτική τράπεζα Piper Sandler, σχεδόν οι μισοί έφηβοι δήλωσαν ότι θεωρούν το TikTok την «αγαπημένη» τους πλατφόρμα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σε συνεντεύξεις, δώδεκα μέλη της Gen Z, ηλικίας από 15 έως 26 ετών, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Instagram για να κρατούν επαφή με φίλους, να αναζητούν άτομα που τους αρέσουν, να δημιουργούν επιχειρήσεις και να μελετούν βίντεο μαγειρικής, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της εφαρμογής στην ψυχική τους υγεία. Αλλά από όλα τα χαρακτηριστικά του, φάνηκε να ενδιαφέρονται λιγότερο για την λαμπερή δημοσίευση φωτογραφιών που κάποτε ήταν η κορυφαία προσφορά του Instagram.

Η γενιά Z χρησιμοποιεί με ενθουσιασμό το Instagram για μια σειρά από σκοπούς, όχι όμως για τον αρχικό του σκοπό.

«Οι περισσότεροι από τους φίλους μου έχουν, ίσως, μία ανάρτηση στο λογαριασμό τους», δήλωσε η Σοφία, 15 ετών, μαθήτρια λυκείου στο Άρλινγκτον, Va., η οποία κατέβασε το Instagram τον περασμένο μήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ομαδική συνομιλία για ένα πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό.

Η ίδια συνόψισε ένα παράδοξο φαινόμενο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Η γενιά Z χρησιμοποιεί με ενθουσιασμό το Instagram για μια σειρά από σκοπούς, όχι όμως για τον αρχικό του σκοπό. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τη Meta, η οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να ενισχύσει την απήχησή της στους νέους, ενώ παράλληλα δέχεται σφυροκοπήματα από επικριτές για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών της για τους νεότερους χρήστες.

Η ανησυχία για το Instagram

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανησυχούσε κάποτε για το κύρος του Facebook, της πλατφόρμας που ίδρυσε το 2004. «Έχουμε δεδομένα ότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν το Facebook να γίνεται όλο και λιγότερο σχετικό και πιστεύουν ότι οι καλύτερες μέρες μας είναι πίσω μας», έγραψε σε ένα email προς άλλους επικεφαλής το 2018. Το email ήταν μεταξύ των τεκμηρίων που παρουσίασε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου στην αντιμονοπωλιακή δίκη της κατά της Meta, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο και αναμένει την απόφαση ενός ομοσπονδιακού δικαστή.

Σύντομα, οι εταιρικές ανησυχίες σχετικά με τη συνάφεια μετατοπίστηκαν στο Instagram, τη νεότερη, πιο κομψή εφαρμογή της οποίας η εξαγορά έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2012 αποτελεί κεντρικό σημείο της υπόθεσης. Μέχρι το 2020, ένα εσωτερικό υπόμνημα στρατηγικής που περιήλθε στην κατοχή των New York Times προειδοποιούσε ότι το εφηβικό κοινό του Instagram δεν έπρεπε να σταματήσει να το χρησιμοποιεί. «Αν χάσουμε το εφηβικό έρεισμα στις ΗΠΑ, χάνουμε τον ‘αγωγό’», έγραφε.

Το Instagram εισήγαγε πέρυσι λογαριασμούς εφήβων που ήταν εξοπλισμένοι με αυστηρότερες ρυθμίσεις απορρήτου.

Περισσότεροι από δώδεκα γενικοί εισαγγελείς πολιτειών έχουν καταθέσει αγωγές κατά της Meta, κατηγορώντας την εταιρεία ότι δίνει προτεραιότητα στην απήχηση στους χρήστες, έναντι της ευημερίας των νεαρών ατόμων. Η εταιρεία διαπομπεύτηκε δημοσίως από πληροφοριοδότες, όπως η Frances Haugen, η οποία κατέθεσε ενώπιον γερουσιαστών το 2021 ότι η εταιρεία κρατούσε σκόπιμα τα παιδιά εθισμένα στις υπηρεσίες της. Αντιμέτωπη με την κατακραυγή, η εταιρεία δήλωσε ότι θα διακόψει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής Instagram Kids, η οποία θα ήταν προσαρμοσμένη για παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω.

Το Instagram εισήγαγε πέρυσι λογαριασμούς εφήβων που ήταν εξοπλισμένοι με αυστηρότερες ρυθμίσεις απορρήτου και περισσότερα εργαλεία εποπτείας για χρήστες κάτω των 18 ετών. Στη συνέντευξη, ο Μοσέρι δήλωσε ότι τα χαρακτηριστικά είχαν λάβει θετικά σχόλια από τους εφήβους, αν και είχαν μειώσει σε μικρό βαθμό την ανάπτυξη και τη δέσμευση μεταξύ αυτών των χρηστών.

Για να ακούσουμε τον Μοσέρι να το λέει, η νέα καμπάνια είναι μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η γενιά Z χρησιμοποιεί ήδη το Instagram.

Οι νέοι δείχνουν τον δρόμο

Τα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι οι νέοι δεν δημοσιεύουν στο κεντρικό feed της εφαρμογής σε μεγάλο βαθμό. Αλλά μοιράζονται περισσότερες Ιστορίες, οι οποίες εξαφανίζονται μετά από 24 ώρες, και στέλνουν μηνύματα που είναι ορατά μόνο στους παραλήπτες τους. Οι έφηβοι στις Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περίπου τρεις φορές περισσότερα μηνύματα την ημέρα από ό,τι οι ενήλικες, σύμφωνα με τη Meta.

«Είναι προσεκτικοί σχετικά με το τι μοιράζονται και με ποιον το μοιράζονται», δήλωσε ο Μοσέρι.

Ανεξάρτητα από το πόσο ‘καλοσυνάτα’ το Instagram περιγράφει τις ενημερώσεις των προϊόντων του, ο στόχος του είναι συνήθως να κρατήσει τους ανθρώπους στην εφαρμογή.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, με μια ανάρτηση την Πέμπτη, ο Μοσέρι δήλωσε ότι η εφαρμογή θα δοκιμάσει νέα χαρακτηριστικά που θα στοχεύουν στο να κάνουν την πλατφόρμα να μοιάζει λιγότερο πιεστική, συμπεριλαμβανομένου ενός τρόπου για να προσθέσει κάποιος αθόρυβα μια ανάρτηση στο προφίλ του χωρίς να την εκτοξεύσει σε κάθε έναν από τους ακόλουθούς του. Ανακοίνωσε, ακόμα, ένα νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται Drafts, το οποίο θα προσφέρει στους χρήστες δημιουργική και οικονομική υποστήριξη.

Μήπως κάθε εντυπωσιακή παρουσίαση που απευθύνεται σε νεότερους χρήστες θα εξακολουθεί να προκαλεί αμφιβολίες μεταξύ των επικριτών της εταιρείας; «Δεν νομίζω ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δουλειά που κάνουμε για να κρατήσουμε το Instagram ασφαλές», δήλωσε ο Μοσέρι.

Ανεξάρτητα από το πόσο ‘καλοσυνάτα’ το Instagram περιγράφει τις ενημερώσεις των προϊόντων του, ο στόχος του είναι συνήθως να κρατήσει τους ανθρώπους στην εφαρμογή για όλο και περισσότερο καιρό, δήλωσε ο Ζαμάαν Κουρέσι, ιδρυτής του Design It For Us, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που πιέζει για πολιτικές προστασίας των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο.

«Οι νέοι τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα», δήλωσε ο Κουρέσι, 22 ετών. Πρόσθεσε ότι δύο προηγούμενες εκδόσεις του Instagram – των Stories και των Reels – είχαν αμέσως καταγραφεί από τους νέους ως απομιμήσεις άλλων εφαρμογών που είχαν επιτυχία στο να διατηρούν την προσοχή της ηλικιακής τους ομάδας.

Οι εν λόγω λειτουργίες υπήρξαν ωστόσο δημοφιλείς μεταξύ των νεαρών χρηστών. Το Instagram έχει επωφεληθεί από τη σχετική του σταθερότητα σε ένα χαοτικό τοπίο κοινωνικών μέσων, δήλωσε η Τζένιφερ Γκράιγκιελ, αναπληρώτρια καθηγήτρια επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Syracuse. Το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αβέβαιο. Η εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ βύθισε την πλατφόρμα στο χάος. Και το Facebook εξακολουθεί να είναι «εντελώς uncool».

Το Instagram μπορεί να μην προκαλεί την τεράστια προτίμηση της Gen Z, δήλωσε η καθηγήτρια Γκράιγκιελ, αλλά «έχει γίνει μια περίεργη προεπιλογή, για καλό ή για κακό».

Σχέση αγάπης μίσους;

Πολλοί από τους νέους που χρησιμοποιούν το Instagram είπαν ότι υστερεί σε σχέση με το TikTok ως πηγή πληροφοριών για την ποπ κουλτούρα – αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να το ελέγχουν συστηματικά ούτως ή άλλως. Αρκετοί είπαν ότι σκέφτονταν πολύ συχνά πώς θα μπορούσαν να απολαύσουν τις ιδιότητες της εφαρμογής χωρίς να θυσιάσουν πολύ από το χρόνο ή την ιδιωτική τους ζωή.

Ο Σάιμον Μάιερς, 26 ετών, σύμβουλος στο Σιάτλ, δήλωσε ότι άνοιγε την εφαρμογή σχεδόν κάθε μέρα, αν και δεν είχε δημοσιεύσει κάτι από το 2020. Τη χρησιμοποιεί κυρίως ως πηγή αθλητικών ειδήσεων, μουσικών αποσπασμάτων και κωμικών βίντεο. «Υπάρχει ο φόβος ότι αν δείχνεις πάρα πολύ από τη ζωή σου, ανοίγεσαι στο να σε εκμεταλλευτούν», είπε.

Ο Μοσέρι δήλωσε ότι η εφαρμογή έχει εφαρμόσει διάφορα συστήματα για να εξαλείψει τους απατεώνες και τους ενήλικες που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά. Είπε ότι η εφαρμογή συνεχίζει να δοκιμάζει νέα χαρακτηριστικά για την υποστήριξη των χρηστών που θέλουν να μοιράζονται με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Το scrolling την έκανε συχνά να νιώθει ανασφάλεια για τη δική της ζωή.

Η Τζάκι Αρκάρα, 22 ετών, δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε την εφαρμογή ως δημιουργική διέξοδο και εργαλείο επικοινωνίας από τότε που ήταν στην τετάρτη δημοτικού. Σήμερα, έχει έναν λογαριασμό που χρησιμοποιεί για να στέλνει μηνύματα σε φίλους και έναν άλλο όπου δημοσιεύει για να προωθήσει την επιχείρηση που διατηρεί στο Μιλγουόκι.

Είναι επίσης ενθουσιώδης φαν των Instagram Reels. «Συνήθως είναι τη νύχτα, όταν λέω ‘Ω, πρέπει να πάω για ύπνο’», είπε. «Και τότε είναι, περίπου, τρεις ώρες αργότερα, και βλέπω Instagram Reels για κάποιον που πλένει τον δρόμο του».

Η Βάιολετ Πολ, 18 ετών, φοιτήτρια σε κολέγιο στη Μασαχουσέτη, απογοητεύτηκε αρκετά από το γεγονός ότι η εφαρμογή έτρωγε πολύ χρόνο από την ζωή της και τη διέγραψε τον Μάρτιο. Το scrolling την έκανε συχνά να νιώθει ανασφάλεια για τη δική της ζωή, ειδικά όταν οι influencers της γυμναστικής δήλωναν ότι οι πρώτοι μήνες της πανδημίας του Covid-19 είναι «η τέλεια στιγμή για να αρχίσεις να γυμνάζεσαι και να γίνεις πολύ αδύνατη», είπε.

Ένιωθε πιο ευτυχισμένη χωρίς την εφαρμογή, δήλωσε.