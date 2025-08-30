newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025 | 08:30

Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

«Αν δεν το ανέβασες στο Instagram πήγες πραγματικά;» Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η απάντηση για πολλούς ταξιδιώτες είναι μάλλον «όχι».

Οι πλατφόρμες δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού. Από τη Σαντορίνη μέχρι το Βιετνάμ, η δύναμη της εικόνας έχει μετατρέψει τις διακοπές σε δημιουργία περιεχομένου, με όλα τα θετικά και αρνητικά που αυτό συνεπάγεται.

Δημοφιλείς προορισμοί δέχονται πίεση και άγνωστα μέρη γίνονται «viral». Το hashtag γίνεται «ταξιδιωτικός οδηγός» και τα «trend» στο Tik Tok δημιουργούν επιρροή. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και το μοίρασμα στα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον ένα κομμάτι της νέας πραγματικότητας και κυρίως των ταξιδιωτών μικρών ηλικιών, αλλά όχι μόνο. Μάλιστα, αυτή η εξελισσόμενη τάση ενισχύεται και με τη δημιουργία ειδικών «προϊόντων» με σκηνικά φωτογράφισης, flying dresses και άλλα πολλά.

Η Σαντορίνη με τα λευκά σοκάκια και τους μπλε τρούλους, η Μύκονος με τη Μικρή Βενετία, η Πορτάρα στη Νάξο, τα Μετέωρα, οι καταρράκτες της Σαμοθράκης, τα πολύχρωμα αρχοντικά της Σύμης, είναι μόνο μερικά από τα spots που κυριαρχούν στις αναρτήσεις.

Η δύναμη του user generated content

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο που οι άνθρωποι ταξιδεύουν, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που λέμε «user generated content»», εξηγεί ο Δημήτρης Μπούχαλης, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Bournemouth, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. «Παλιά το μήνυμα ήταν υπό έλεγχο, όταν κάποιος φορέας δημιουργούσε ένα brand. Τώρα, η εικόνα διαμορφώνεται από τους επισκέπτες και καταναλωτές. Πρόκειται για συνδημιουργία αξίας, όπου ο χρήστης συμμετέχει ενεργά και επικοινωνεί με άλλους».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούχαλη, η αλλαγή αυτή είναι «διαρθρωτική και εκδημοκρατίζει το ταξίδι». Οι ταξιδιώτες έχουν πλέον καλύτερη εικόνα του προορισμού, καθώς βλέπουν πραγματικές εμπειρίες και σχόλια άλλων. Οι όμορφες εικόνες ενισχύουν θετικά την επιλογή, ενώ οι αρνητικές κριτικές μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. «Υπάρχουν προορισμοί που αναδείχθηκαν μόνο μέσα από τα social media, όπως το Βιετνάμ», σημειώνει.

«Honeypots» και πίεση στους προορισμούς

Η επιρροή αυτή, ωστόσο, έχει και παρενέργειες. «Δημιουργούμε «honeypots», σημεία που συγκεντρώνουν ξαφνικά τεράστιο ενδιαφέρον για φωτογράφιση», λέει ο κ. Μπούχαλης. «Από τον κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο μπροστά στο Big Ben, όπου περιμένει ο κόσμος δύο ώρες για μια φωτογραφία, μέχρι τη Rue Cremieux στο Παρίσι, που έγινε viral μόνο μέσα από το Instagram. Στη πρώτη περίπτωση, το σημείο δεν ήταν άγνωστο. Υπήρχε από πάντα και στις διαφημιστικές μπροσούρες. Στη δεύτερη, όμως, ο δρόμος αυτός έγινε γνωστός και δημοφιλής μόνο από τις φωτογραφίες των επισκεπτών. Φυσικά και στην Ελλάδα έχουμε τέτοια σημεία και μάλιστα πάρα πολλά. Τη Μικρή Βενετία στη Μύκονο, το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, το Σούνιο και άλλα».

Αλλά τι γίνεται όταν οι τάσεις συγκρούονται με την ιερότητα ενός τόπου; «Τα Μετέωρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ένα κοσμικό σημείο. Χρειάζεται διαχείριση», υπογραμμίζει. Η λύση; «Να αναδείξουμε και άλλα μέρη, να δημιουργήσουμε νέες «Instagramικές» ευκαιρίες, ώστε να μοιραστεί η πίεση. Και φυσικά, να βάλουμε πλαίσιο με κανόνες και αντίτιμο όταν πρόκειται για μνημεία». Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος προορισμός έλκει περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο ετησίως.

Η εμπειρία ξεναγών: Από το σεβασμό στη φωτογραφία

Ο ξεναγός και δημοσιογράφος της UNESCO, Κωνσταντίνος Σφήκας, περιγράφει μια καθημερινότητα όπου η ανάγκη για φωτογραφίες σαφώς υπάρχει όπως και στο παρελθόν, αλλά σήμερα έχει γίνει πιο έντονη γιατί αφορά σε μια νέα πραγματικότητα. «Εμείς ως ξεναγοί και στα γκρουπ μας οφείλουμε -και το κάνουμε- να εξηγούμε στον κόσμο ότι δεν καθόμαστε οπουδήποτε, δεν ακουμπάμε, δεν ανεβαίνουμε, δεν ασχημονούμε στα αρχαία. Δεν ντυνόμαστε με τρόπο που δεν αρμόζει», τονίζει και προσθέτει: «Χρειάζονται φύλακες και πινακίδες. Διότι είναι πολύ φυσικό για κάποιους να καθίσουν επάνω στις πέτρες σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν μέσα από δικές μας υποδείξεις και επισημάνεις πινακίδων με ανάλογα μηνύματα για να καταλάβουν ότι δεν επιτρέπεται και να προφυλάξουμε τα μνημεία μας».

Η πίεση για φωτογραφίες οδηγεί συχνά σε απώλεια της ουσίας. «Σαφώς υπάρχουν άτομα που τους ενδιαφέρει περισσότερο το Instagram και λιγότερο να ακούσουν και να μάθουν. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Στα γκρουπ μας, επειδή υπάρχει καθοδήγηση, διατηρείται ένα επίπεδο ποιότητας. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουν για τον τόπο που επισκέπτονται και να χαίρονται την εμπειρία». Όπως αναφέρει ο κ. Σφήκας, από τη δική του ματιά, οι τουρίστες που ταξιδεύουν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αλλά και οι Αμερικανοί και Βρετανοί, είναι συχνά πιο προετοιμασμένοι και ενσυναισθητικοί. «Η παιδεία όμως ξεκινά από το κράτος, με ανοιχτά μουσεία, ενημερωτικές πινακίδες και φύλακες», σημειώνει.

Ποικιλία αναγκών

Όπως επισημαίνει ο κ. Μπούχαλης, οι ανάγκες των τουριστών αλλάζουν ανά εποχή και ηλικία και δεν κινητοποιούνται όλοι από τις ίδιες προσδοκίες. «Σε πολυτελή ξενοδοχεία, για παράδειγμα στο Χονγκ Κονγκ, παρατηρούμε συχνά να έρχονται επισκέπτες με το βαλιτσάκι τους για να κάνουν φωτογράφιση με διαφορετικά ρούχα. Αυτό για μια μερίδα τουριστών είναι η ανάγκη τους, την οποία δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε. Κάθε άνθρωπος ταξιδεύει για τους δικούς του λόγους. Άλλοι ταξιδεύουν για θρησκευτικούς λόγους, άλλοι για τη φωτογραφία και άλλοι για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία ή και όλα μαζί. Αυτό που χρειάζεται είναι να ακούσουμε όλες τις ανάγκες και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για την ανάδειξη, αλλά και την προστασία του προορισμού».

Η άποψη των influencers: Από τα likes στο digital detox

Η travel blogger Βασιλική Παπακωνσταντή βλέπει το φαινόμενο και από την πλευρά των χρηστών. «Σε ένα βαθμό, ο στόχος είναι η φωτογραφία. Υπάρχει η αίσθηση ότι αν δεν φωτογραφηθείς κάπου, είναι σαν να μην έχεις πάει», λέει. «Ταυτόχρονα, όμως, αναπτύσσεται η ανάγκη για ιδιωτικότητα και «digital detox»».

Τα όρια δοκιμάζονται καθημερινά. «Έχουμε δει τουρίστες να καταπατούν ιδιωτικούς χώρους για μια φωτογραφία. Στις σκεπές σπιτιών στη Σαντορίνη ή στις εκκλησίες, που έχουν μετατραπεί σε σκηνικά επαγγελματικών φωτογραφίσεων». Ωστόσο, η ίδια παρατηρεί και μια νέα τάση: «Επιστροφή στο «real» περιεχόμενο, σε πιο αυθεντικές στιγμές και μέρη».

Η Σαντορίνη αποτελεί χαρακτηριστικό «case study» για την ίδια. «Έγινε ακόμη πιο γνωστή παγκοσμίως μέσα από τα social media, είναι όμορφη; Ναι. Αλλά χάθηκε το μέτρο». Και όπως εξηγεί, «τα social media επηρεάζουν ξεκάθαρα τις τάσεις και αυτό θα συνεχιστεί. Θα ταξιδεύουμε για likes γιατί ικανοποιούμε κοινωνικές ανάγκες. Αλλά με την άνοδο του «wellness tourism» και του «digital detox», θα αλλάξει ο τρόπος. Θα ανεβάζουμε περιεχόμενο, αλλά ίσως όχι την ίδια ώρα, αφήνοντας περιθώριο να ζήσουμε τη στιγμή».

Το ζητούμενο πλέον είναι η διαχείριση. Σεβασμός στους τόπους, κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και στρατηγική για ένα βιώσιμο τουριστικό μέλλον. Γιατί, όπως συμφωνούν όλοι, τα social media δεν είναι απλώς εργαλείο προβολής. Είναι ο καθρέφτης του τρόπου που ταξιδεύουμε. Και εκείνοι που τα χρησιμοποιούν είναι και αυτοί που επηρεάζουν το αφήγημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Business
Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

Σωκράτης Κόκκαλης (Intracom): Στόχος το 2026 η αναβάθμιση της μετοχής μας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα – Βίντεο από την επιχείρηση
Ελλάδα 30.08.25

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα – Βίντεο από την επιχείρηση

Η γυναίκα που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών
Φαύλος κύκλος 29.08.25

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ειδικά στη βαριά πληττόμενη νότια Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα – Βίντεο από την επιχείρηση
Ελλάδα 30.08.25

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα – Βίντεο από την επιχείρηση

Η γυναίκα που αγνοείται στη Θεσσαλονίκη είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο