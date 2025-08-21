magazin
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Μύκονος: Ερωτευμένα ζευγάρια απολαμβάνουν τις αυγουστιάτικες διακοπές τους
Μύκονος: Ερωτευμένα ζευγάρια απολαμβάνουν τις αυγουστιάτικες διακοπές τους

Η Μύκονος είναι πόλος έλξης για πολλά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η Μύκονος είναι ένα νησί που κάθε χρόνο προσελκύει από αστέρες του Χόλιγουντ έως γνωστούς επιχειρηματίες – και φυσικά ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίπλα στον Γιάννη Καραβασάνη έλαμπε από ευτυχία, λίγους μήνες μετά την είδηση για τον αρραβώνα τους. Ο γάμος του ζευγαριού είναι προ των πυλών και εκείνοι απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου-Γιάννης Καραβασάνης

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καλλιφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας ξέκλεψε λίγες μέρες από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και βρέθηκε με την αγαπημένη του Γαρυφαλλιά στο νησί των ανέμων. Οι δυό τους επισκέφθηκαν πολλές παραλίες του νησιού, απόλαυσαν τοπικές λιχουδιές και πόζαραν στον ηλιοβασίλεμα.

Μαρία Μπεκατώρου – Αντώνης Αλεβιζόπουλος

Το ζευγάρι επιλέγει αρκετά συχνά τη Μύκονο για τις εξορμήσεις του. Παρέα τους και το αγαπημένο τους σκυλάκι, που δεν αποχωρίζονται.

Φραντζέσκα Παραρά-Μιχάλης Τσαουσόπουλος

Νεκτάριος Λεμονίδης-Ελίζαμπεθ Ελέτσι

Ο Νεκτάριος Λεμονίδης και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι συχνάζουν στο νησί και μάλιστα έχουν πολλούς φίλους, όπου παιρνούν παρέα τις διακοπές τους.

Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη-Τάσος Ξιαρχό

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευρυπίδου

Το πρώτο καλοκαίρι ενός μεγάλου έρωτα ζουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε πολλά ελληνικά νησιά, με τελευταία στάση τη Μύκονο όπου παρέμεινε για μία εβδομάδα.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει αποκτήσει τον γιο του Μάξιμο και την κόρη του Σιέννα με την Αθηνά Οικονομάκου, ενώ και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον πρώην σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου.

World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»
Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανανεωμένη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Η 55χρονη, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ
Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται για μία δραματική αλλαγή ζωής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η 50χρονη σταρ σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πλέον ο Μπραντ Πιτ τελείωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενοχλητικός

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή
Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Πυρκαγιές: Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες
Σοκαριστικά στοιχεία για την ΕΕ: 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη σε 7 μήνες

Η Ισπανία, την οποία σαρώνουν πολλές πυρκαγιές στο δυτικό της τμήμα, έχοντας αφήσει πίσω τους τέσσερις νεκρούς, είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις φωτιές

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
