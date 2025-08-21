Μύκονος: Ερωτευμένα ζευγάρια απολαμβάνουν τις αυγουστιάτικες διακοπές τους

Η Μύκονος είναι ένα νησί που κάθε χρόνο προσελκύει από αστέρες του Χόλιγουντ έως γνωστούς επιχειρηματίες – και φυσικά ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίπλα στον Γιάννη Καραβασάνη έλαμπε από ευτυχία, λίγους μήνες μετά την είδηση για τον αρραβώνα τους. Ο γάμος του ζευγαριού είναι προ των πυλών και εκείνοι απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές.

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καλλιφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας ξέκλεψε λίγες μέρες από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και βρέθηκε με την αγαπημένη του Γαρυφαλλιά στο νησί των ανέμων. Οι δυό τους επισκέφθηκαν πολλές παραλίες του νησιού, απόλαυσαν τοπικές λιχουδιές και πόζαραν στον ηλιοβασίλεμα.

Μαρία Μπεκατώρου – Αντώνης Αλεβιζόπουλος

Το ζευγάρι επιλέγει αρκετά συχνά τη Μύκονο για τις εξορμήσεις του. Παρέα τους και το αγαπημένο τους σκυλάκι, που δεν αποχωρίζονται.

Φραντζέσκα Παραρά-Μιχάλης Τσαουσόπουλος

Νεκτάριος Λεμονίδης-Ελίζαμπεθ Ελέτσι

Ο Νεκτάριος Λεμονίδης και η Ελίζαμπεθ Ελέτσι συχνάζουν στο νησί και μάλιστα έχουν πολλούς φίλους, όπου παιρνούν παρέα τις διακοπές τους.

Μαρία Δήμητρα Κολυμπάρη-Τάσος Ξιαρχό

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευρυπίδου

Το πρώτο καλοκαίρι ενός μεγάλου έρωτα ζουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε πολλά ελληνικά νησιά, με τελευταία στάση τη Μύκονο όπου παρέμεινε για μία εβδομάδα.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει αποκτήσει τον γιο του Μάξιμο και την κόρη του Σιέννα με την Αθηνά Οικονομάκου, ενώ και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον πρώην σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου.