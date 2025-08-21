Το σούπερ γιωτ Dragonfly αξίας 450 εκατομμυρίων δολαρίων έριξε άγκυρα στη Μύκονο

Το σούπερ γιωτ Dragonfly έριξε άγκυρα στον κόλπο της Ψαρρούς και μαγνήτισε τα βλέμματα. Το μήκους 142 μέτρων σκάφος κατασκευάστηκε στο γερμανικό ναυπηγείο Lurssen.

Γιωτ Dragonfly: Πολυτέλεια και χλιδή

Το εσωτερικό, επιμελημένο από τον αμερικάνικο σχεδιαστικό οίκο Nauta Yachts διακρίνεται για την πολύτέλειά του ενώ ο εξωτερικός σχεδιασμός του πασίγνωστου Γερμανού German Frers αποπνέει έναν αέρα επιβλητικότητας.

Πλήρωμα 53 ατόμων και 12 σουίτες

Με πλήρωμα 53 ατόμων, το Dragonfly καθελκύστηκε το 2024, μετά από παραγγελία του συνιδρυτή της Google, Sergey Brin, με την αξία του σήμερα να φτάνει τα 450 εκατομμύρια δολλάρια.

Μπορεί να φιλοξενήσει ως και 24 επισκέπτες σε 12 σουίτες.

Αλλά το πραγματικά εντυπωσιακό είναι οι χώροι: από το beach club με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, την αίθουσα κινηματογράφου και την πισίνα με γύαλινο πάτωμα που βλέπει τον βυθό, ως το πολυτελές spa, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο και τα δύο ελικοδρόμια υψηλών προδιαγραφών που υποδέχεται VIPs και ιδιωτικά ελικόπτερα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το Dragonfly κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου γιωτ άνω των 80 μέτρων στον διαγωνισμό Yacht Style Awards 2025.