«Καλύτερη από ό,τι μου έλεγαν»: Ο Απόστολος Γκλέτσος πήγε για πρώτη φορά στη Μύκονο

Είναι ένα από τα πιο γνωστά νησιά του πλανήτη, που φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες του και την έντονη νυχτερινή του ζωή. Εννοείται ότι έχει φανατικούς πιστούς και ορκισμένους εχθρούς – ωστόσο, σε όποια πλευρά κι αν ανήκει κάποιος, σίγουρα έχει επισκεφθεί τη Μύκονο έστω και μια φορά στη ζωή του.

Εκτός αν σε λένε Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος κατά έναν περίεργο τρόπο, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πάει ούτε για ένα Σαββατοκύριακο στο «Νησί των Ανέμων». Τελικά αυτό το… εμπάργκο έσπασε και ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στη Μύκονο για ολιγοήμερες διακοπές.

Και φυσικά τον πέτυχε η κάμερα του Mykonos Live TV, να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με την παρέα του σε μπαρ στα Ματογιάννια. Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε ότι περνάει πολύ ωραία και το νησί του φαίνεται καταπληκτικό – μάλιστα πολύ καλύτερο από ό,τι του το περιέργραφαν. Τόνισε ότι πλέον δεν τον φλερτάρουν και πώς ποτέ δεν είχε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού από γυναίκες.

Το αν θα επιστρέψει στη Μύκονο στο μέλλον δεν το αποκάλυψε, ωστόσο άλλο νησί τον έχει κερδίσει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρωταγωνιστής της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της Ελιάς» αγόρασε πρόσφατα μαζί με έναν φίλο του ένα παλιό ξενοδοχείο στην Αίγινα. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη διαδικασία της ανακαίνισης, καθώς ο στόχος τους είναι να το λειτουργήσουν ως boutique hotel.

* Πηγή: Mykonos Live TV