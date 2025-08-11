Simone Susinna: Ο Ιταλός πρωταγωνιστής των «365 Days» κάνει βόλτες στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Simone Susinna συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο.

Ο γοητευτικός ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην σειρά του Netflix, «365 Days» λατρεύει το νησί των Ανέμων και το επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι για να ξεκουραστεί.

Simone Susinna: Με ανέμελο look στα Ματογιάννια

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε με casual εμφάνιση και συγκεκριμένα να φορά βερμούδα και πουκάμισο, να βολτάρει στα Ματογιάννια έχοντας πάντα δίπλα του έναν σωματοφύλακα.

Simone Susinna: Χαμός για μια selfie από τις θαυμάστριες του

Μόλις ο Ιταλός πρωταγωνιστής έγινε αντιληπτός επικράτησε ενθουσιασμός και τα βλέμματα όλων των γυναικών στράφηκαν πάνω του. Μάλιστα μια θαυμάστρια βραζιλιάνικης καταγωγής έτρεξε από πίσω του για μια selfie.

Αν και ο bodyguard στην αρχή δεν της το επέτρεψε ο Susinna ως γνήσιος gentleman έβγαλε φωτογραφία μαζί της όπως και με τις φίλες της.

Simone Susinna: Τα κορίτσια τού φώναζαν «I love you»

Μετά τις φωτογραφίες, τα κορίτσια τού φώναζαν «i love you» καθώς και το όνομα της Anitta, της διάσημης Λατίνας σταρ της μουσικής, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Ο γεννημένος στην Κατάνια της Σικελίας Susinna έκανε την είσοδό του στην βιομηχανία του θεάματος το 2017 στο ριάλιτι «The Island Of The Famous».

Αργότερα επιλέχθηκε για την ταινία του Netflix 365 Days: This Day (2022), η οποία και τον ανέδειξε ενώ πρωταγωνίστησε στο sequel της ταινίας, The Next 365 Days.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Mal Amore κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.