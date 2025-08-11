magazin
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στο κυκλαδίτικο νησί. Ο διάσημος τενίστας αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του δημόσια.

Ποιός είπε πως ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα; Στην περίπτωση του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συζύγου του Yelena, οι οποίοι βρίσκονται για διακοπές στην Μύκονο, συμβαίνει μάλλον το αντίθετο.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Δεν κρύβει τον έρωτα του για την 39χρομη Yelena

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους απαθανάτισε στην παραλία του διάσημου Nammos στην Ψαρρού να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μέσα στην θάλασσα αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Σέρβος θρύλος του τέννις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύντροφος της ζωής του παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο και είναι μαζί από τότε που ήταν μαθητές στο γυμνάσιο.

Η 39χρομη Yelena, η οποία μιλάει 17 γλώσσες και διευθύνει εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι, είναι μονίμως παρούσα στους αγώνες του «Νόλε» και είναι το στήριγμά του στα εύκολα και στα δύσκολα.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο κορυφαίος αθλητής και οι παγκόσμιες διακρίσεις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γεννήθηκε 22 Μαΐου 1987 είναι Σέρβος αντισφαιριστής, νούμερο 7 της Παγκόσμιας Κατάταξης.

Κατέχει 24 τίτλους Grand Slam, τους περισσότερους από κάθε άλλο τενίστα στην ιστορία και μαζί την Μάργκαρετ Κορτ τους περισσότερους ατομικούς στην ιστορία του αθλήματος. Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών, μαζί με τους Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Έχει βρεθεί συνολικά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 428 εβδομάδες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ, όπως και το ότι συνολικά 8 ημερολογιακά έτη έχει τερματίσει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Αν. Αττική: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά – Από 2.000 έως 6.000 ευρώ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 11.08.25

Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Για τα πρώτα έξοδα οι πυρόπληκτοι στην Αν. Αττική θα λάβουν 600 ευρώ - Συνεχίζονται οι αυτοψίες - Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος

Σύνταξη
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Λένα Σαμαρά: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 13:17

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες - βίντεο: Πάνος Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
