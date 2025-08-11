Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ποιός είπε πως ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα; Στην περίπτωση του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συζύγου του Yelena, οι οποίοι βρίσκονται για διακοπές στην Μύκονο, συμβαίνει μάλλον το αντίθετο.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Δεν κρύβει τον έρωτα του για την 39χρομη Yelena

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους απαθανάτισε στην παραλία του διάσημου Nammos στην Ψαρρού να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μέσα στην θάλασσα αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Σέρβος θρύλος του τέννις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύντροφος της ζωής του παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο και είναι μαζί από τότε που ήταν μαθητές στο γυμνάσιο.

Η 39χρομη Yelena, η οποία μιλάει 17 γλώσσες και διευθύνει εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι, είναι μονίμως παρούσα στους αγώνες του «Νόλε» και είναι το στήριγμά του στα εύκολα και στα δύσκολα.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο κορυφαίος αθλητής και οι παγκόσμιες διακρίσεις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γεννήθηκε 22 Μαΐου 1987 είναι Σέρβος αντισφαιριστής, νούμερο 7 της Παγκόσμιας Κατάταξης.

Κατέχει 24 τίτλους Grand Slam, τους περισσότερους από κάθε άλλο τενίστα στην ιστορία και μαζί την Μάργκαρετ Κορτ τους περισσότερους ατομικούς στην ιστορία του αθλήματος. Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών, μαζί με τους Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Έχει βρεθεί συνολικά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 428 εβδομάδες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ, όπως και το ότι συνολικά 8 ημερολογιακά έτη έχει τερματίσει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.