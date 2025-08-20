Zoe Saldana: Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο

Για ένα ακόμη καλοκαίρι η Μύκονος αποτελεί επιλογή για διακοπές διάσημων προσωπικοτήτων ανάμεσα τους και παγκοσμίου φήμης ηθοποιών.

Μεταξύ των επισκεπτών και η Zoe Saldana, η οποία μαζί με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους βρέθηκαν στο νησί των Ανέμων όπου γιόρτασαν τα γενέθλια της αδελφής της.

Aπό τις Σπέτσες στη Μύκονο

Πριν από την Μύκονο όπου παρέμεινε οικογενειακώς για τρεις μέρες, η 47χρονη Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια με καταγωγή από την Δομινικανή Δημοκρατία βρέθηκε στις Σπέτσες όπου επισκέφθηκε το φημισμένο εστιατόριο Orloff και φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη του, Χρήστο Ορλώφ.

Η λαμπερή καριέρα και το Όσκαρ

Η Zoe Saldana ήταν από τους μεγάλους νικητές των Όσκαρ 2025, καθώς, μετά την Χρυσή Σφαίρα, τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Emilia Perez.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες όπως οι Avatar, Star Trek, Guardians, Drumline, Death at a Funeral, Vantage Point, The Losers, Colombiana κ.ά.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια της Zoe Saldana και το ΔΕΠΥ

Όπως έχει πει σε συνέντευξή της πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς μεγάλωσε με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και οι άνθρωποι που την «έσωσαν» στην πορεία ήταν ισχυρές γυναίκες, μερικές από τις οποίες την καθοδήγησαν.