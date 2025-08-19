Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B μοιράστηκε το νέο της κομμάτι «Imaginary Playerz» και έχουμε πολλά να σχολιάσουμε: αρχικά, το single φαίνεται να περιέχει sample από το «Imaginary Players» από το άλμπουμ του 1997, My Lifetime Vol. 1 του Jay-Z, και η Cardi έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο ράπερ όχι μόνο ενέκρινε την φρέσκια της δουλειά, αλλά και γοητεύτηκε από τον φόρο τιμής.

Το single, το οποίο είναι σε παραγωγή των DJ SwanQo, OctaneThisThatGas και Sean Island, συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε η ίδια η Cardi B μαζί με την συνεργάτιδα της, Patientce Foster.

Από τις Κυκλάδες στο Παρίσι

Η Cardi ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ. Φυσικά, τα looks της ράπερ δεν υστερούν σε φαντασία και γκλάμουρους στοιχεία— η ενδυμασία της εναλλάσσεται μεταξύ ενός μαύρου μίνι φορέματος και διαμαντένιων κοσμημάτων, που φοράει στο πίσω μέρος ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, και ενός κόκκινου φορέματος με χάντρες, καθώς ραπάρει πάνω στο γιγαντιαίο τζετ.

Στη συνέχεια, η Cardi B εμφανίζεται στο νησί της Μύκονου, όπου απολαμβάνει το φαγητό της, φορώντας δύο λευκά σύνολα — ένα tailored σακάκι με ασορτί καπέλο και ένα cut-out stretch φόρεμα με χρυσά κοσμήματα.

Από τις Κυκλάδες, η Cardi προσγειώνεται στο Παρίσι, όπου κάνει ένα πεντικιούρ με σαμπάνια (μια ισχυρή και εξόφθαλμη δόση καπιταλισμού, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει) και αλλάζει ρούχα.

Σε αυτό το σημείο, φοράει ένα καπιτονέ παλτό από την ανοιξιάτικη συλλογή υψηλής ραπτικής 2023 της Schiaparelli. Στη συνέχεια, πηγαίνει σε ένα εστιατόριο όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα ρούχο διακοσμημένο με ρουμπίνια που αγκαλιάζει το σώμα της.

Στην τελευταία σκηνή, η Cardi φωτογραφίζεται κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ρούχων υψηλής ραπτικής, όπου φορά διάφορα περίτεχνα ρούχα σχεδιαστών από οίκους όπως Ashi Studio και Stéphane Rolland.

View this post on Instagram A post shared by PAUSE Magazine (@pauseonline)

Η Cardi συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με τον στιλίστα της, Kollin Karter, για το βίντεο. Και καθώς η διαφημιστική εκστρατεία για το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Am I the Drama;» συνεχίζει να εντείνεται, η Cardi απέδειξε ότι δεν επέστρεψε απλά – αλλά διεκδικεί τον χαρακτηρισμό της ιέρειας της μόδας (και της ρίμας, ίσως).

*Με πληροφορίες από: W Magazine | Pitchfork