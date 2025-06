The b*tch is back: Η Cardi B ανακοινώνει το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?»

Περισσότερα από επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ της «Invasion of Your Privacy», το οποίο έχει συμμετοχές κορυφαίων του είδους όπως Migos, Chance the Rapper, Kehlani, SZA, 21 Savage, J Balvin και Bad Bunny – η Cardi B φαίνεται ότι τελικά δεν μας είχε ξεχάσει. Η συνέχεια πλησιάζει.

Η ράπερ αποκάλυψε ότι το δεύτερο άλμπουμ της «Am I the Drama?» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου. Ανακοίνωσε τον δίσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ.

Η Cardi B, η οποία πρόσφατα ενημέρωσε τους followers της ότι παρέδωσε το άλμπουμ στην εταιρεία της, την Atlantic, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, ανακοίνωσε με το χαρακτηριστικό της στυλ -τύπου μην γελάς που έπεσα, δες με τώρα που σηκώνομαι-, ότι το μουσικό πρότζεκτ (επιτέλους) είναι καθ’ οδόν.

Πιο συγκεκριμένα μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, 22 Ιουνίου, ανέφερε: «Επτά χρόνια [μετά] ήρθε η ώρα. Επτά χρόνια αγάπης, ζωής και απώλειας. Επτά χρόνια τους πρόσφερα ηρεμία, αλλά τώρα, τους χαρίζω την κόλαση. Έμαθα ότι η δύναμη δεν δίνεται, παίρνεται. Αφήνω τα φτερά μου και δεν έχω άλλα δάκρυα. Δεν είμαι ο κακοποιός σας, είμαι ο τύραννος σας. Έφτασε η ώρα».

Η επιστροφή

Την περασμένη εβδομάδα, η Cardi παρουσίασε το νέο κομμάτι «Outside», κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στις Cannes Lions. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα την περασμένη Παρασκευή, περιλαμβάνει μια σπόντα για τον πρώην σύζυγό της Offset, ενώ αναφέρει το όνομα του νέου της αγαπημένου, Stefon Diggs.

Η Cardi άνοιξε την εμφάνισή της στις Κάννες με το «Bongos», ένα τραγούδι που συνυπογράφει με την Megan Thee Stallion, και επίσης παορυσίασε τα «Bodak Yellow», «I Like It», «Money», “Up”.

Φυσικά, το «WAP», το hit της με την Megan δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα.

Το δεύτερο άλμπουμ της Cardi αναμενόταν εδώ και πολλά χρόνια – υπήρχαν ακόμη και εικασίες το 2020, την εποχή που κυκλοφόρησε το «WAP», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100. Αλλά παρόλο που έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από δώδεκα singles και μας έχει εκπλήξει με guest εμφανίσεις σε κομμάτια των Kanye West, Ed Sheeran, Lil Yachty, Glorilla -το άλμπουμ μας το κρατούσε κάπως μυστικό.

Ευτυχώς η αναμονή τελείωσε. The b*tch is back.

*Με πληροφορίες από: Variety