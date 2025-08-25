Όλο και περισσότεροι Έλληνες «ψηφίζουν» εξωτερικό για τις διακοπές τους

Οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων αλλάζουν ραγδαία, με ολοένα και περισσότερους να στρέφονται σε προορισμούς του εξωτερικού για τις καλοκαιρινές και χειμερινές αποδράσεις τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δαπάνες για ταξίδια εκτός συνόρων ξεπέρασαν πέρυσι τα 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 2,2 δισ. ευρώ που ξοδεύτηκαν εντός της χώρας.

Γιατί επιλέγουν το εξωτερικό

Η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και οι υψηλές τιμές στα ξενοδοχεία, ωθούν όλο και περισσότερους Έλληνες να αναζητήσουν πιο συμφέρουσες λύσεις στο εξωτερικό.

«Τα πακέτα είναι συχνά οικονομικότερα από μια αντίστοιχη διαμονή στην Ελλάδα», αναφέρει ταξιδιωτικός πράκτορας.

Με μέση διάρκεια ταξιδιού τις πέντε ημέρες και μέση δαπάνη περίπου 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση, οι Έλληνες ξοδεύουν πλέον περισσότερα εκτός συνόρων παρά στην εγχώρια αγορά.

Δημοφιλείς προορισμοί και νέες τάσεις

Παρότι οι κοντινοί προορισμοί όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία κατέγραψαν πτώση 8%, και η Κύπρος μείωση 6%, η εικόνα είναι διαφορετική στη Δυτική Ευρώπη.

Στη Γερμανία ταξίδεψαν πάνω από 500.000 Έλληνες, σημειώνοντας αύξηση 21%. Αντίστοιχη άνοδος, άνω του 20%, σημειώθηκε σε Γαλλία και Ολλανδία.

Μια νέα πραγματικότητα

Με ένα στα τέσσερα ταξίδια να πραγματοποιείται το καλοκαίρι, η στροφή των Ελλήνων στο εξωτερικό μοιάζει να αποτελεί πλέον κανονικότητα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς η σχέση κόστους – εμπειρίας ευνοεί ολοένα και περισσότερο τις διακοπές εκτός Ελλάδας.