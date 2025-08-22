Λιγότερα αλλά πιο «βαριά πορτοφόλια» έρχονται στη χώρα μας, καθώς ο τουρισμός για δεύτερο στη σειρά μήνα καταγράφει μία μικρή μείωση των διεθνών αφίξεων αλλά σημαντική άνοδο των εισπράξεων.

Οριστικά συμπεράσματα για το πώς κινήθηκε ο τουρισμός θα εξαχθούν από τα απολογιστικά στοιχεία στο τέλος της σεζόν

Αν και είναι νωρίς ακόμα να εκτιμήσουμε ότι το μίγμα του εισερχόμενου τουρισμού αλλάζει προς την κατεύθυνσης των υψηλότερων εισοδημάτων καθώς μέρος της ανόδου των εισπράξεων οφείλεται και τις αυξημένες τιμές, οι οποίες πάντως φαίνεται να μην πτοούν τους «έχοντες», ωστόσο η τάση δεν μπορεί παρά να παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ειδικούς του τουρισμού.

Βέβαια οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν από τα απολογιστικά στοιχεία στο βάθος του χρόνου και κυρίως προς το τέλος της σεζόν.

Τουρισμός: Κάτω οι αφίξεις, πάνω οι εισπράξεις

Είναι γεγονός ωστόσο ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια για δυο συνεχόμενους μήνες οι αφίξεις ακολουθούν πτωτική πορεία και οι εισπράξεις έντονα ανοδική, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος

Τον Μάιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 17,7% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και τον Ιούνιο όπως ανακοινώθηκε χθες κατεγράφη αύξηση των εισπράξεων κατά 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αντιθέτως η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο μειώθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 και τον Ιούνιο μειώθηκε κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι βαλκανικές χώρες

Και τους δύο μήνες σημειώθηκε σημαντική πτώση των οδικών αφίξεων που παρέσυρε προς τα κάτω τον συνολικό αριθμό των διεθνών αφίξεων. Τον Μάιο οι οιδκές αφίξεις απο το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 21,5% και τον Ιούνιο κατά 19,7%.

Αυτό εκτιμάται από παράγοντες της τουριστικής αγοράς ότι οφείλεται στην μείωση των αφίξεων από τις βαλκανικές χώρες που κατά παράδοση εμφανίζουν και χαμηλότερη τουριστική δαπάνη. Δεν αποκλείεται για κάποιους αυτούς, η χώρα μας να είναι πλέον πιο ακριβή.

Προβληματισμός

Τα στοιχεία που αφορούν το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγούν σε αυτούς τους προβληματισμούς τους παράγοντες της αγοράς.

Πάντως περιμένουν να δουν τι θα δείξουν τα στοιχεία αφίξεων για τους επόμενους μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, όπως και οι διανυκτερεύσεις) καθώς όπως σημειώνουν συνήθως οι Βαλκάνιοι γείτονες μας επισκέπτονται μετά το μέσον του Ιουνίου.

Μεγάλες τουριστικές αγορές

Από την άλλη πλευρά οι εισπράξεις από τις μεγάλες τουριστικές αγορές της δυτικής Ευρώπης κινήθηκαν έντονα ανοδικά παρά τις γενικότερες εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί και από την τουριστική αγορά για «σφίξιμο» των ευρωπαίων λόγω του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% (Ιούνιος 2025: 1.410,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.243,0 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και ΗΠΑ

Οι εισπράξεις από την Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 594,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 19,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192,0 εκατ. ευρώ.

Άνοδο κατά 25,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 180,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 601,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 64,7% και διαμορφώθηκαν στα 247,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ η αύξηση κατά 8,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούνιο του 2025 στα 3.306,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.038,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε όπως προαναφέρθηκε κατά 1,7%.

