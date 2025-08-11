newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Αυγούστου 2025 | 06:11

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Η Μύκονος και η Σαντορίνη, δύο από τους βασικούς πυλώνες-προορισμούς του ελληνικού τουρισμού, δίνουν και φέτος τη μάχη των κρατήσεων, με τα στοιχεία να δείχνουν νέα μείωση στις τουριστικές αφίξεις.

Οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις μειώθηκαν κατά 5% από ταξιδιώτες των ΗΠΑ, κατά 6% από Αυστραλία και κατά 2% από Καναδά

Ειδικά για τη Σαντορίνη, τα χαμηλότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με την παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του χρόνου και την ανασφάλεια που προκλήθηκε στους υποψήφιους επισκέπτες.

Η καμπύλη της τουριστικής κίνησης στα δύο νησιά επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς: το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) κάνει λόγο για σημαντική κάμψη στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη Σαντορίνη με το ποσοστό να φτάνει στο -19%, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εκτιμά ότι οι απώλειες των αφίξεων στη Σαντορίνη για όλη τη χρονιά θα κυμανθούν γύρω στο -10% έως -15% σε σχέση με πέρυσι.

Η Μύκονος, παρότι είχε πτώση 8% στις αεροπορικές αφίξεις μέχρι και τον Απρίλιο, σε σχέση με το 2024, φαίνεται να ανακάμπτει σταδιακά, καταγράφοντας τον Ιούνιο ελαφρά αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το Ferryhopper, οι τάσεις αυτές οφείλονται κυρίως στους ταξιδιώτες του εξωτερικού. Ειδικότερα, η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, ενώ αντίθετα η Μύκονος παρουσιάζει σταθερή εικόνα, σε σχέση με το 2024.

Την εικόνα αυτή αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Google, σύμφωνα με τα οποία οι σχετικές αναζητήσεις «Πειραιάς – Σαντορίνη» και «Μύκονος – Σαντορίνη» μειώθηκαν κατά 16% και 25%, αντίστοιχα, σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι αναζητήσεις σχετικές με το ταξίδι «Πειραιάς – Μύκονος» καταγράφουν οριακή αύξηση σε σχέση με το 2024 (+2%).

Το ταξιδιωτικό κοινό

Την ίδια στιγμή, οι κρατήσεις από ταξιδιώτες του εξωτερικού προς τη Σαντορίνη παραμένουν σε καθοδική τροχιά. Αγορές που παραδοσιακά ενίσχυαν σημαντικά το νησί, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, φαίνεται ότι επηρεάστηκαν από τον απόηχο των σεισμικών δονήσεων. Σύμφωνα με δεδομένα των ταξιδιωτικών γραφείων, οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις μειώθηκαν κατά 5% από ταξιδιώτες των ΗΠΑ, κατά 6% από την Αυστραλία και κατά 2% από τον Καναδά. Ωστόσο, καταγράφονται και μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων από άλλες χώρες όπως η Γαλλία (-20%).

Στην περίπτωση της Μυκόνου οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις από ΗΠΑ κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ από την Αυστραλία μειώθηκαν περίπου κατά 10% και από Καναδά κατά -22%. Παρά τη μείωση των αφίξεων από αρκετές αγορές του εξωτερικού, οι συνολικές κρατήσεις κυμαίνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2024, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία των ακτοπλοϊκών κρατήσεων (του Ιουλίου) έδειξαν συνέχιση της πτωτικής τάσης. Συγκεκριμένα, οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις για τη Σαντορίνη από ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά καταγράφουν μεσοσταθμική πτώση της τάξεως του 4%, σε σχέση με πέρυσι. Για τη Μύκονο οι κρατήσεις του Ιουλίου δείχνουν σταθερή ανοδική πορεία.

Η φετινή κατάσταση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαντορίνης, αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το AirBNB. Σύμφωνα με την ΠΟΞ, από την αρχή της χρονιάς υπάρχει μια βαθμιαία επιβράδυνση της ζήτησης, με τη μείωση φέτος να υπολογίζεται ανά περιόδους έως και -20% σε σχέση με το 2024.

Πάντως, ενώ η διεθνής ζήτηση δείχνει να υποχωρεί, το ελληνικό κοινό φαίνεται να δίνει ξανά «ψήφο εμπιστοσύνης» στα δύο νησιά των Κυκλάδων. Τα στοιχεία των ταξιδιωτικών γραφείων δείχνουν αύξηση των κρατήσεων από έλληνες ταξιδιώτες προς τη Σαντορίνη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Μύκονος παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη συνολική κάμψη από το εξωτερικό, παρότι αποτελεί θετική εξέλιξη που οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των δύο νησιών.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο