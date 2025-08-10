Μέχρι πρόσφατα, οι ταξιδιώτες πολυτελείας σχεδίαζαν τις διακοπές τους με βασικό κριτήριο την κοινωνική προβολή και τη δικτύωση. Σήμερα, το απόλυτο σύμβολο κύρους είναι η απομάκρυνση από τη δημόσια θέα, στη νέα τάση του stealth travel.

Τα παραδοσιακά σημεία αναφοράς του κοινωνικού status —ένα τραπέζι στο Club 55 του Σεν Τροπέ, μια ξαπλώστρα στην πρώτη σειρά της Cala Jondal στην Ίμπιζα ή το αγκυροβόλιο μπροστά από το Nammos στη Μύκονο— έχουν πλέον κατακλυστεί από influencers. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ανωνυμία και η διακριτικότητα έχουν αναδειχθεί σε βασικές αξίες για τους σύγχρονους εύπορους ταξιδιώτες, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Τζάκλιν Σιένα Ίντια, διευθύνουσα σύμβουλος της Sienna Charles, εταιρείας ταξιδιωτικών συμβούλων που απευθύνεται σε δισεκατομμυριούχους και το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, επισημαίνει: «Έχουμε παρατηρήσει μια στροφή από τα τυπικά πολυτελή θέρετρα προς προορισμούς που προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και αποκλειστικότητα». Οι πελάτες της προτιμούν όλο και περισσότερο μέρη που απαιτούν πραγματική προσπάθεια για να τα προσεγγίσει κανείς, αναζητώντας εμπειρίες εκτός της πεπατημένης και μη προσβάσιμες στις μάζες: τη λίμνη Orta αντί για τη λίμνη Κόμο, την Κορσική αντί για τις Κάννες, την Πάτμο αντί για τη Μύκονο, τη Μινόρκα αντί για τη Μαγιόρκα και ιδιωτικά νησιωτικά θέρετρα στην Καραϊβική, όπως το Como Parrot Cay ή το Jumby Bay Island, αντί για τα πολυσύχναστα στέκια του St. Barth’s.

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας επηρεάζει σταδιακά και ένα ευρύτερο φάσμα ταξιδιωτών πολυτελείας, διαμορφώνοντας τις στρατηγικές επέκτασης των μεγάλων ομίλων φιλοξενίας. Πλέον, δεν αρκούνται στην κατασκευή θερέτρων σε νέους, ανερχόμενους προορισμούς, αλλά τα σχεδιάζουν με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, μια ανάγκη που ενισχύθηκε κατά την πανδημία. Η Μελίσα Μπιγκς Μπράντλεϊ, ιδρύτρια της Indagare, σημειώνει: «Τα ξενοδοχεία δημιουργούν περισσότερα αυτόνομα καταλύματα, όπως μικρές εξοχικές κατοικίες, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν την ιδιωτικότητα μιας βίλας ακόμη και εντός ενός θερέτρου».

Κορσική και Èze, Γαλλία

Για όσους αναζητούν τη γοητεία της Γαλλικής Ριβιέρας χωρίς τον συνωστισμό, μια πιο διακριτική επιλογή κερδίζει έδαφος. Η Κορσική, με τις παρθένες παραλίες της, παραμένει σχετικά ανεξερεύνητη τουριστικά και προσφέρει απομονωμένους όρμους ιδανικούς για ιδιωτικά γιοτ, καθώς και καταφύγια ενσωματωμένα στο φυσικό περιβάλλον. Η Μπράντλεϊ προτείνει το Domaine de Murtoli, ένα κτήμα 6.000 στρεμμάτων στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού, όπου παλιές κατοικίες βοσκών έχουν μετατραπεί σε απομονωμένες βίλες με ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία.

Στην ηπειρωτική Γαλλία, γραφικά χωριά λίγο πιο μακριά από τη Ριβιέρα προσφέρουν αυθεντικότητα αντί για λάμψη. Το ιστορικό Èze ξεχωρίζει, όχι μόνο επειδή είναι χτισμένο 400 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, αλλά και για το ξενοδοχείο Château de la Chèvre d’Or, που στεγάζεται σε μεσαιωνικά κτίρια με υπέροχους κήπους και δωμάτια λαξευμένα στην πέτρα, προσφέροντας θέα στη θάλασσα. Η πρόσβαση στην Κορσική ή τη Νίκαια γίνεται με πτήση περίπου 90 λεπτών από το Παρίσι, ενώ το Èze απέχει 25 λεπτά οδικώς από τη Νίκαια.

Λίμνη Jasna, Σλοβενία

Κρυμμένη ανάμεσα στις Άλπεις και την Αδριατική, η Σλοβενία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόλογους πολυτελείς προορισμούς της Ευρώπης. Η τοπική κουζίνα συνδυάζει αλπικές, μεσογειακές και σλαβικές επιρροές, ενώ οι οινοπαραγωγοί της παράγουν εξαιρετικά φυσικά κρασιά. Η εταιρεία Black Tomato καταγράφει αύξηση κρατήσεων κατά 34% σε ετήσια βάση, με τον προορισμό να προσελκύει κυρίως ταξιδιώτες που αναζητούν ήπιες δραστηριότητες περιπέτειας. Πολλοί επιλέγουν τις Ιουλιανές Άλπεις, όπου το Hotel Milka προσφέρει κομψό μινιμαλισμό με θέα στα βουνά. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου, υπό τον σεφ Ντέιβιντ Ζέφρα, σερβίρει πιάτα υψηλού επιπέδου γαστρονομίας με τοπικά υλικά. Η Λιουμπλιάνα απέχει λιγότερο από δύο ώρες αεροπορικώς από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ το ξενοδοχείο βρίσκεται περίπου μία ώρα οδικώς από την πρωτεύουσα.

Λίμνη Orta και Δολομίτες, Ιταλία

Καθώς η Βενετία και το Αμάλφι προσελκύουν τα πλήθη, η λίμνη Orta στο Πεδεμόντιο αναδεικνύεται ως μια ήσυχη εναλλακτική. Στο Casa Fantini, με μόλις 11 δωμάτια, οι επισκέπτες μπορούν να νοικιάσουν ηλεκτρικό σκάφος για εξορμήσεις στη λίμνη. Πολλοί συνδυάζουν τη διαμονή τους με επίσκεψη στους Δολομίτες. Εκτός από το γνωστό Aman Rosa Alpina, μια αξιόλογη επιλογή είναι το Ancora Cortina, ένα ιστορικό πανδοχείο 35 δωματίων που ανακαινίστηκε από τον Ρέντσο Ρόσο, ιδρυτή της Diesel, και τον Άλντο Μελπινιάνο της Borgo Egnazia. Η πρόσβαση στη λίμνη Orta γίνεται με πτήση προς το Μιλάνο και στη συνέχεια οδήγηση 60-90 λεπτών, ενώ για τους Δολομίτες το αεροδρόμιο της Βενετίας απέχει δύο ώρες οδικώς από την Cortina.

Μινόρκα, Ισπανία

Για χρόνια στη σκιά της νυχτερινής ζωής της Ίμπιζα και της πολυτέλειας της Μαγιόρκα, η Μινόρκα έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό προορισμό στις Βαλεαρίδες. «Είναι πολύ πιο ήρεμη από την Ίμπιζα ή τη Μαγιόρκα», αναφέρει η Ίντια. Δύο νέα καταλύματα σε ανακαινισμένες αγροικίες, το Santa Ana και το Son Ermità, αποτυπώνουν το πνεύμα της διακριτικής πολυτέλειας του νησιού. Το Santa Ana, μια φάρμα 200 ετών, διατίθεται για αποκλειστική χρήση, ενώ το Son Ermità διαθέτει 11 δωμάτια που μπορούν να κρατηθούν μεμονωμένα. Και τα δύο αποτελούν ιδανικές βάσεις για πεζοπορία, καγιάκ ή επισκέψεις στην πρωτοποριακή γκαλερί τέχνης Hauser & Wirth. Η Μινόρκα απέχει μία ώρα αεροπορικώς από τη Βαρκελώνη και περίπου 90 λεπτά από τη Μαδρίτη.