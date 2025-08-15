newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Οικονομία 15 Αυγούστου 2025 | 16:26

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚείμενοΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Το 46% του πληθυσμού της Ελλάδας, άνω των 16 ετών, αδυνατεί οικονομικά να πληρώσει έστω και για μία εβδομάδα διακοπές. Για τα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό ανεβαίνει σχεδόν στο 75%. Όσο για τα μη φτωχά νοικοκυριά – στα οποία περιλαμβάνεται και η περίφημη «μεσαία τάξη» για την οποία τόσο κόπτεται η κυβέρνηση – οι επταήμερες διακοπές, επί πληρωμή, είναι άπιαστο όνειρο για το 39%.

Δεν πρόκειται για καινούργιο εύρημα. Έχει δημοσιευθεί από τον Απρίλιο του 2025, στην «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ.  Προκύπτει από την  επεξεργασία των στοιχείων του 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2023.  Το ανέδειξε εκ νέου η Εurostat τον Ιούλιο, με συγκεντρωτικά στοιχεία για όλη την ΕΕ. «Το 27% των Ευρωπαίων δεν μπορεί να πληρώσει για μια εβδομάδα διακοπών», ήταν ο σχετικος τίτλος του δημοσιεύματος.  Η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση, μετά τη Ρουμανία (58,6%), σε χειρότερη θέση απο τη Βουλγαρία (41,4%)

Το 2024 το 46% του πληθυσμού της Ελλάδας είχε οικονομική αδυναμία να πληρώσει μια εβδομάδα διακοπές (από 43% το 2023). Πηγή: EΛΣΤΑΤ

Η «οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών» αποτελεί ένα μόνο από τα 13 κριτήρια υλικής και κοινωνικής στέρησης, με βάση τα οποία καταρτίζονται κάθε χρόνο οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όταν ένας πολίτης στερείται τουλάχιστον επτά από τα 13 αγαθά και υπηρεσίες του καταλόγου, τότε θεωρείται ότι ανήκει στον πληθυσμό με «σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις».

Η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού με υλική στέρηση στην Ευρώπη, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με 14%, αυξημένο σε σχέση με το 2023 κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Αγάπη μου, συρρίκνωσα το καλοκαίρι

Όταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς  ανέφερε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat για την αδυναμία πληρωμής διακοπών, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει εξαφανίσει το καλοκαίρι για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος έσπευσε να απαντήσει μέσω Facebook.

Επικαλούμενος διαφορετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ημεδαπών τουριστών , κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «κοπτοραπτική» και επίκληση «αποσπασματικών δεικτών».

Συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με το 2015, όταν βρισκόμασταν στο ζενίθ της κρίσης, καταλήγει ότι σήμερα τα πράγματα είναι αισθητά καλύτερα.  Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2024  ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, περίπου 815.000 άνθρωποι παραπάνω και ξόδεψαν αθροιστικά τα διπλάσια χρήματα από ό,τι το 2015. Βελτίωση παρατηρείται και σε σύγκριση με το 2019, με αύξηση των ταξιδιωτών κατά 448.000 και των δαπανών κατά 54%.

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό «φτώχειας διακοπών» μετά τη Ρουμανία (πηγή: Eurostat)

Μήλα και πορτοκάλια

Μόνο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει να αναφέρει πόσο αυξήθηκαν τα μεταφορικά κόστη, τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, τα πακέτα διακοπών, οι τιμές των  καταλυμάτων και της εστίασης,  ακόμα και τα τρόφιμα και η ενέργεια, το ίδιο διάστημα.

Συγχέει τα «ταξίδια για προσωπικούς λόγους» – που μπορεί να είναι διήμερα και τριήμερα και περιλαμβάνουν τις επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους – με τις επί πληρωμή επταήμερες διακοπές.

Το να πας σε ένα γάμο ή μια κηδεία στο χωριό σου ή να σε φιλοξενήσουν κάποιοι φίλοι σου για ένα Σαββατοκύριακο, ακόμα και να ταξιδέψεις με το ΚΤΕΛ για να δεις το αγόρι σου που είναι φαντάρος, δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι με το αν μπορείς ή όχι να πληρώσεις για επτά ημέρες διακοπές μακριά από το σπίτι σου.

Γι’αυτό και οι επίσημες στατιστικές για τη φτώχεια περιλαμβάνουν την «αδυναμία πληρωμής μιας εβδομάδας διακοπών» στους δείκτες υλικής στέρησης.  Ο υπουργός Επικρατείας το προσπερνά και εστιάζει αποκλειστικά στα νούμερα των ταξιδιών, συγκρίνοντας μήλα με πορτοκάλια.

Το 74% των διανυκτερεύσεων στο «τζάμπα»

Επίσης υποπίπτει ο ίδιος στο ολίσθημα της αποσπασματικής χρήσης των στοιχείων, για το οποίο κατηγορεί την αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ την οποία επικαλείται, αναφέρει ρητά ότι πάνω από τα μισά ταξίδια (52,4%) και η συντριπτική πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (σχεδόν 74%)  έγινε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα. Από τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα επίσης πάνω από τα μισά (54%) παραχωρήθηκαν δωρεάν από συγγενείς και φίλους.

Πρόκειται για το ίδιο στοιχείο που αποκαλύπτουν και οι έρευνες άλλων φορέων, όπως το ΙΕΛΚΑ. Στη συγκεκριμένη έρευνα, το 52% απαντά ότι δεν προγραμματίζει καθόλου διακοπές, ενώ πάνω από τους μισούς που θα πάνε τελικά διακοπές θα καταλύσουν σε εξοχικά σπίτια – είτε δικά τους είτε ως φιλοξενούμενοι.

Το 57,5% όσων δεν ταξίδεψε το έκανε για «οικονομικούς λόγους» – πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Δεν πάνε διακοπές για οικονομικούς λόγους

Mε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους «ημεδαπούς τουρίστες», συνολικά το 2024, πραγματοποίησαν έστω και ένα ταξίδι, είτε για αναψυχή, είτε για επαγγελματικούς ή άλλους προσωπικούς λόγους σχεδόν 4,2 εκατομμύρια άτομα, άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι από τα περίπου 9 εκατομμύρια πληθυσμού άνω των 15 ετών, πάνω από τους μισούς δεν έκαναν όχι ένα αλλά ούτε μισό ταξίδι. Πόσο μάλλον δεν πήγαν επταήμερες διακοπές.

Θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε ως ένδειξη φτώχειας; Όχι απαραίτητα, αφού στα 4,8 εκατομμύρια όσων «έκατσαν στα αυγά τους» και δεν το κούνησαν ρούπι από το σπίτι τους,  περιλαμβάνονται άτομα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μετακινηθούν, για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι έξι στους δέκα πάντως το έκαναν για οικονομικούς λόγους, όπως αναφέρει  η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο κ. Σκέρτσος είπε χαριτολογώντας ότι «τα στατιστικά στοιχεία όταν πέφτουν θύμα κοπτοραπτικής μπορεί να είναι σαν τα καλοκαιρινά μαγιό: αυτό που αποκαλύπτουν ίσως να είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, όμως αυτό που κρύβουν είναι ζωτικής σημασίας».

Έχει δίκιο. Μόνο που ακριβώς αυτό κάνει η κυβέρνηση. Το ότι σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδας (από 16 ετών και πάνω) δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε για επταήμερες διακοπές είναι πράγματι «ενδεικτικό μιας κατάστασης», που δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Το να παρουσιάσει η ΝΔ ένα θετικό αφήγημα, είναι «ζωτικής σημασίας» για το επικοινωνιακό προφίλ της κυβέρνησης, όχι για την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο