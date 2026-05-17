Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία, αντιμετωπίζουν μείωση στη ζήτηση για καλοκαιρινά ταξίδια – Ποιος ο λόγος
Planet Travel 17 Μαΐου 2026, 13:30

Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ισπανία, αντιμετωπίζουν μείωση στη ζήτηση για καλοκαιρινά ταξίδια – Ποιος ο λόγος

Νέα στοιχεία δείχνουν μείωση της τουριστικής ζήτησης σε μέρη της νότιας Ευρώπης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο προγραμματισμός των καλοκαιρινών διακοπών στην Ευρώπη αρχίζει να περιλαμβάνει μεγαλύτερη έμφαση στην αποφυγή των υψηλών θερμοκρασιών.

Προορισμοί όπως τα νησιά στην Ελλάδα, η νότια Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος παραδοσιακά βασίζονταν σε ζεστά, σταθερά καλοκαίρια για να προσελκύσουν τουρίστες. Ωστόσο, τα τελευταία καλοκαίρια έχουν αντιμετωπίσει ακραίες θερμοκρασίες που προκάλεσαν μαζικές εκκενώσεις, πυρκαγιές και έθεσαν σε κίνδυνο ζωές.

Η ζέστη και οι πυρκαγιές…

Ακόμα και χωρίς αυτές τις συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες αλλάζουν την εμπειρία των καλοκαιρινών διακοπών.

Οι τουρίστες είναι συχνά πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της ζέστης από τους κατοίκους. Περνούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε εξωτερικούς χώρους, συμμετέχουν σε υπαίθρια αθλήματα και περιηγούνται σε άγνωστα περιβάλλοντα χωρίς να γνωρίζουν πού να βρουν σκιά ή τοπική υγειονομική περίθαλψη.

Τα πρόσφατα καλοκαίρια έχουν καταστήσει ορατούς αυτούς τους κινδύνους. Κατά τη διάρκεια του 2025, μέρη της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Κύπρου, βίωσαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40°C.

Η ζέστη δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας. Αναδιαμορφώνει επίσης την ποιότητα των ίδιων των διακοπών. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια των διακοπών, να μειώσουν τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες και τη συνολική ικανοποίηση.

Βασικοί τουριστικοί χώροι, όπως η Ακρόπολη στην Ελλάδα, ενδέχεται να κλείσουν λόγω ακραίας ζέστης, καθιστώντας τα ταξίδια λιγότερο ικανοποιητικά.

Ως αποτέλεσμα, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες επηρεάζουν ήδη τι μπορούν να κάνουν οι τουρίστες, πότε ταξιδεύουν και πώς λειτουργούν οι προορισμοί.

Καθώς η ζέστη εντείνεται, τα ταξιδιωτικά πρότυπα αρχίζουν να μεταβάλλονται. Ένας αυξανόμενος αριθμός τουριστών απομακρύνεται από τους παραδοσιακά θερμούς μεσογειακούς προορισμούς προς ψυχρότερες περιοχές, μια τάση που συχνά περιγράφεται ως «ψυχρές περιοχές». Νέα στοιχεία δείχνουν μείωση της τουριστικής ζήτησης σε μέρη της νότιας Ευρώπης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής, παράλληλα με το αυξημένο ενδιαφέρον για προορισμούς με ηπιότερα κλίματα.

To Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Σουηδία, κερδίζουν έδαφος, σύμφωνα με το travelandtourworld.com, αφού οι ταξιδιώτες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στη άνεση, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα στο κλίμα έναντι των παραδοσιακών ηλιόλουστων αποδράσεων.

Το κλίμα δεν είναι ο μόνος παράγοντας που διαμορφώνει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις φέτος. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους καυσίμων και ταξιδιών.

Αυτό προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πίεσης, ενθαρρύνοντας ορισμένους ταξιδιώτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ή υψηλού κόστους.

Αυτές οι πιέσεις μπορούν να ενισχύσουν τις τάσεις που οφείλονται στο κλίμα. Εάν οι νότιοι προορισμοί γίνουν θερμότεροι και ακριβότεροι, οι ταξιδιώτες ενδέχεται να είναι πιο πιθανό να επιλέξουν πιο κοντινές, πιο δροσερές εναλλακτικές λύσεις.

Η υπερβολική ζέστη δεν αποτελεί πλέον περιθωριακό πρόβλημα για τον τουρισμό. Αποτελεί πλέον διαρθρωτικό πρόβλημα. Καθώς τα κύματα καύσωνα εντείνονται και τα εποχιακά πρότυπα μεταβάλλονται, οι παραδοσιακές περίοδοι αιχμής των διακοπών ενδέχεται να μην συνάδουν πλέον με ασφαλείς ή άνετες συνθήκες.

Η προσαρμογή θα απαιτήσει περισσότερα από μια απλή σταδιακή αλλαγή. Σημαίνει επανεξέταση των υποδομών, του χρονοδιαγράμματος και της διαχείρισης των επισκεπτών, από την παροχή σκιάς και δροσερών χώρων έως τον επανασχεδιασμό των τουριστικών ημερολογίων. Σε ορισμένους προορισμούς, αυτό συμβαίνει ήδη, με τα αξιοθέατα να μετατοπίζουν το ωράριο λειτουργίας τους σε πιο δροσερές περιόδους της ημέρας, μια τάση που περιγράφεται όλο και περισσότερο ως «νυκτερινός τουρισμός».

Αλλά η προσαρμογή δεν είναι μόνο σωματική. Είναι και θέμα συμπεριφοράς. Ένα βασικό μέρος αυτής της μετάβασης έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στη ζέστη. Η αντίληψη διαμορφώνει τη συμπεριφορά: το αν οι επισκέπτες προσαρμόζουν τα σχέδιά τους, αναζητούν σκιά, παραμένουν ενυδατωμένοι ή αναγνωρίζουν πότε οι συνθήκες έχουν γίνει επικίνδυνες.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ταξιδιώτες από εύκρατες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η επίγνωση και η εμπειρία της ακραίας ζέστης παραμένουν σχετικά περιορισμένες. Χωρίς ισχυρή αντίληψη του κινδύνου, ακόμη και οι καλά σχεδιασμένες προειδοποιήσεις μπορεί να μην καταφέρουν να ωθήσουν σε δράση.

Συνεπώς, η σαφής και έγκαιρη επικοινωνία θα είναι απαραίτητη. Οι ταξιδιώτες χρειάζονται υποστήριξη για να ερμηνεύουν άγνωστους κινδύνους και να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα όταν χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει σαφέστερη δημόσια ενημέρωση, προσιτή καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια από τη θερμότητα και καλύτερη ενσωμάτωση των τουριστών στα εθνικά και τοπικά συστήματα συναγερμού για την υγεία από τη θερμότητα.

