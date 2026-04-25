Σχεδιάζετε πεζοπορία στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα πιο «παρθένα» εθνικά πάρκα

Αν θέλετε να βυθιστείτε πλήρως στη φύση αυτό το καλοκαίρι, εξερευνώντας τοπία στην Ευρώπη που έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τον άνθρωπο και φιλοξενούν εκατοντάδες διαφορετικά είδη πουλιών, αυτή η κατάταξη μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Περιλαμβάνει τα 75 πιο παρθένα εθνικά πάρκα της Ευρώπης με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των προστατευόμενων περιοχών, η βιοποικιλότητα και η ποσότητα του τεχνητού φωτός.

Το Εθνικό Πάρκο Ρίλα της Βουλγαρίας, με τις 28 προστατευόμενες περιοχές του, σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τον βρετανικό ιστότοπο ποδηλατικών εκδρομών Love Velo.

Το κύριο αξιοθέατο αυτού του πάρκου είναι οι Επτά Λίμνες, παγετώδεις λεκάνες βυθισμένες σε ένα πυκνό σμαραγδένιο πευκοδάσος.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκονται τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα στην Ισπανία, τα οποία φαίνεται να συνδυάζουν αφρικανικά και ευρωπαϊκά τοπία, σύμφωνα με το euronews.

Το εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρό τους σημαίνει ότι σε μόλις περίπου εκατό χιλιόμετρα, μπορείτε να περάσετε από χιονισμένες κορυφές μέχρι τις παραλίες της Μεσογείου.

Για τους ποδηλάτες, η κλίση του πάρκου προσφέρει τόσο ήπια ποδηλασία στην κοιλάδα όσο και δύσκολη αναρρίχηση σε μεγάλο υψόμετρο.

Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ της Σλοβενίας, στην τρίτη θέση, προσελκύει τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, καθώς μπορούν να κάνουν ράφτινγκ στον ποταμό Σότσα, μήκους 138 χιλιομέτρων, ή να περιπλανηθούν στις Ιουλιανές Άλπεις.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται μια άλλη ισπανική συμμετοχή, το Εθνικό Πάρκο Καμπανέρος.

Ένα μικρότερο πάρκο σε σύγκριση με τα προηγούμενα, αλλά με σημαντική βιοποικιλότητα με περισσότερα από 220 είδη πουλιών, σύμφωνα με την έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού αυτοκρατορικού αετού και του μαύρου γύπα.

«Βρίσκεται στην Καστίλλη-Λα Μάντσα, το τεράστιο πάρκο με μεσογειακά δάση και θαμνώδεις εκτάσεις είναι ένα από τα καλύτερα εναπομείναντα παραδείγματα αυτού του τύπου οικοσυστήματος στην Ευρώπη», αναφέρει.

Το Hohe Tauern της Αυστρίας συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Με τα εντυπωσιακά 185.600 εκτάρια του, είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στις Άλπεις και ένα από τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη.

Jungfernsprung waterfall at Hohe Tauern National Park in Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/qtxJPE6Fwy — Tina Koskima 🕊️ (@LoveSongs4Peace) August 27, 2024

Περιβάλλεται από περισσότερους από 300 παγετώνες που βρίσκονται σε περισσότερες από 30 κορυφές άνω των 3.000 μέτρων, καθώς και από το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, το Γκρόσγκλοκνερ, στα 3.798 μέτρα.

Τα τεράστια πάρκα της Σκανδιναβίας

Ωστόσο, όσον αφορά το απόλυτο μέγεθος, οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στην κορυφή. Το τεράστιο πάρκο Urho Kekkonen της Φινλανδίας, που καταλαμβάνει την ένατη θέση στη λίστα, έχει έκταση 255.100 εκταρίων, ενώ το Lemmenjoki βρίσκεται στην 13η θέση και έχει έκταση 285.000 εκταρίων.

Βέβαια, και τα δύο αυτά πάρκα επισκιάζονται από τα σουηδικά Fulufjället (25η θέση) και Abisko (23η θέση), τα οποία έχουν έκταση 38 εκατομμυρίων εκταρίων και σχεδόν 8 εκατομμυρίων εκταρίων, αντίστοιχα.

Αυτό που ξεχωρίζει επίσης τα σκανδιναβικά πάρκα είναι η πλήρης απουσία τεχνητού φωτός, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο οι επισκέπτες βρίσκονται μακριά από τον πολιτισμό, αλλά έχουν και πολύ περισσότερες πιθανότητες να δουν τον έναστρο ουρανό εκεί.

Υπερτουρισμός και κλιματική αλλαγή

Ωστόσο, για όσους προτιμούν το υψόμετρο από οτιδήποτε άλλο, η Γαλλία και η Ιταλία είναι οι ιδανικοί προορισμοί.

Κάθε χώρα διαθέτει δύο εθνικά πάρκα με μέσο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων: η Γαλλία με τα Vanoise (2.378 μ.) και Écrins (2.056 μ.), και η Ιταλία με τα Gran Paradiso (2.135 μ.) και Stelvio (2.041 μ.).

Αν και δεν βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις, η Γερμανία είχε έξι πάρκα στα 75 πρώτα: το Berchtesgaden, το Harz, το Bayerischer Wald — με ορεινά και δασώδη χαρακτηριστικά — και τα Müritz, Sächsische και Schwarzwald, με περισσότερες λίμνες και λόφους.

Σύμφωνα με το Love Velo, η κατάταξή τους επηρεάστηκε ελαφρώς αρνητικά λόγω του μεγαλύτερου ανθρώπινου αποτυπώματος σε σύγκριση με άλλα πάρκα.

Όλο και περισσότερα πάρκα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση λόγω του υπερτουρισμού ή της κλιματικής αλλαγής

Μία από τις πιο πρόσφατες ιστορικές πράξεις της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης της ήταν ο Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2024, είναι ο πρώτος κανονισμός της Ένωσης που απαιτεί από τις χώρες όχι μόνο να προστατεύουν το περιβάλλον τους, αλλά και να το αποκαθιστούν.

Τα κράτη μέλη καλούνται πλέον να υποβάλουν τα σχέδιά τους έως τον Σεπτέμβριο του 2026, εξηγώντας ποιες περιοχές σκοπεύουν να αποκαταστήσουν και να προστατεύσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να το πράξουν.