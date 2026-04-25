Σχεδιάζετε πεζοπορία στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα πιο «παρθένα» εθνικά πάρκα
Planet Travel 25 Απριλίου 2026, 20:00

Σχεδιάζετε πεζοπορία στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα πιο «παρθένα» εθνικά πάρκα

Η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Αυστρία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για τα εντυπωσιακά, φυσικά πάρκα στην Ευρώπη

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Spotlight

Αν θέλετε να βυθιστείτε πλήρως στη φύση αυτό το καλοκαίρι, εξερευνώντας τοπία στην Ευρώπη που έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τον άνθρωπο και φιλοξενούν εκατοντάδες διαφορετικά είδη πουλιών, αυτή η κατάταξη μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Περιλαμβάνει τα 75 πιο παρθένα εθνικά πάρκα της Ευρώπης με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των προστατευόμενων περιοχών, η βιοποικιλότητα και η ποσότητα του τεχνητού φωτός.

Το Εθνικό Πάρκο Ρίλα της Βουλγαρίας, με τις 28 προστατευόμενες περιοχές του, σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα με τον βρετανικό ιστότοπο ποδηλατικών εκδρομών Love Velo.

Εθνικό Πάρκο Ρίλα της Βουλγαρίας

Το κύριο αξιοθέατο αυτού του πάρκου είναι οι Επτά Λίμνες, παγετώδεις λεκάνες βυθισμένες σε ένα πυκνό σμαραγδένιο πευκοδάσος.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκονται τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα στην Ισπανία, τα οποία φαίνεται να συνδυάζουν αφρικανικά και ευρωπαϊκά τοπία, σύμφωνα με το euronews.

Εθνικό Πάρκο Σιέρα Νεβάδα

Το εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρό τους σημαίνει ότι σε μόλις περίπου εκατό χιλιόμετρα, μπορείτε να περάσετε από χιονισμένες κορυφές μέχρι τις παραλίες της Μεσογείου.

Για τους ποδηλάτες, η κλίση του πάρκου προσφέρει τόσο ήπια ποδηλασία στην κοιλάδα όσο και δύσκολη αναρρίχηση σε μεγάλο υψόμετρο.

Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ της Σλοβενίας, στην τρίτη θέση, προσελκύει τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, καθώς μπορούν να κάνουν ράφτινγκ στον ποταμό Σότσα, μήκους 138 χιλιομέτρων, ή να περιπλανηθούν στις Ιουλιανές Άλπεις.

Triglav National Park

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται μια άλλη ισπανική συμμετοχή, το Εθνικό Πάρκο Καμπανέρος.

Ένα μικρότερο πάρκο σε σύγκριση με τα προηγούμενα, αλλά με σημαντική βιοποικιλότητα με περισσότερα από 220 είδη πουλιών, σύμφωνα με την έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού αυτοκρατορικού αετού και του μαύρου γύπα.

«Βρίσκεται στην Καστίλλη-Λα Μάντσα, το τεράστιο πάρκο με μεσογειακά δάση και θαμνώδεις εκτάσεις είναι ένα από τα καλύτερα εναπομείναντα παραδείγματα αυτού του τύπου οικοσυστήματος στην Ευρώπη», αναφέρει.

Το Hohe Tauern της Αυστρίας συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Με τα εντυπωσιακά 185.600 εκτάρια του, είναι το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στις Άλπεις και ένα από τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη.

Περιβάλλεται από περισσότερους από 300 παγετώνες που βρίσκονται σε περισσότερες από 30 κορυφές άνω των 3.000 μέτρων, καθώς και από το ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, το Γκρόσγκλοκνερ, στα 3.798 μέτρα.

Τα τεράστια πάρκα της Σκανδιναβίας

Ωστόσο, όσον αφορά το απόλυτο μέγεθος, οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στην κορυφή. Το τεράστιο πάρκο Urho Kekkonen της Φινλανδίας, που καταλαμβάνει την ένατη θέση στη λίστα, έχει έκταση 255.100 εκταρίων, ενώ το Lemmenjoki βρίσκεται στην 13η θέση και έχει έκταση 285.000 εκταρίων.

Βέβαια, και τα δύο αυτά πάρκα επισκιάζονται από τα σουηδικά Fulufjället (25η θέση) και Abisko (23η θέση), τα οποία έχουν έκταση 38 εκατομμυρίων εκταρίων και σχεδόν 8 εκατομμυρίων εκταρίων, αντίστοιχα.

Αυτό που ξεχωρίζει επίσης τα σκανδιναβικά πάρκα είναι η πλήρης απουσία τεχνητού φωτός, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο οι επισκέπτες βρίσκονται μακριά από τον πολιτισμό, αλλά έχουν και πολύ περισσότερες πιθανότητες να δουν τον έναστρο ουρανό εκεί.

Πηγή: Love Velo, 2026

Υπερτουρισμός και κλιματική αλλαγή

Ωστόσο, για όσους προτιμούν το υψόμετρο από οτιδήποτε άλλο, η Γαλλία και η Ιταλία είναι οι ιδανικοί προορισμοί.

Κάθε χώρα διαθέτει δύο εθνικά πάρκα με μέσο υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων: η Γαλλία με τα Vanoise (2.378 μ.) και Écrins (2.056 μ.), και η Ιταλία με τα Gran Paradiso (2.135 μ.) και Stelvio (2.041 μ.).

Αν και δεν βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις, η Γερμανία είχε έξι πάρκα στα 75 πρώτα: το Berchtesgaden, το Harz, το Bayerischer Wald — με ορεινά και δασώδη χαρακτηριστικά — και τα Müritz, Sächsische και Schwarzwald, με περισσότερες λίμνες και λόφους.

Σύμφωνα με το Love Velo, η κατάταξή τους επηρεάστηκε ελαφρώς αρνητικά λόγω του μεγαλύτερου ανθρώπινου αποτυπώματος σε σύγκριση με άλλα πάρκα.

Όλο και περισσότερα πάρκα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξημένη πίεση λόγω του υπερτουρισμού ή της κλιματικής αλλαγής

Μία από τις πιο πρόσφατες ιστορικές πράξεις της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης της ήταν ο Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2024, είναι ο πρώτος κανονισμός της Ένωσης που απαιτεί από τις χώρες όχι μόνο να προστατεύουν το περιβάλλον τους, αλλά και να το αποκαθιστούν.

Τα κράτη μέλη καλούνται πλέον να υποβάλουν τα σχέδιά τους έως τον Σεπτέμβριο του 2026, εξηγώντας ποιες περιοχές σκοπεύουν να αποκαταστήσουν και να προστατεύσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να το πράξουν.

Ομόλογα
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Κόσμος
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν

Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Planet Travel 18.04.26

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Σύνταξη
Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης
«Απαγορεύονται τα Crocs» 01.04.26

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης

11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια αρκούν για το νέο μικροέθνος που καλωσορίζει τους πάντες αλλά απαγορεύει τα Crocs. Μα τι είναι το Slowjamastan; 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό
Μπάσκετ 25.04.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Σύνταξη
Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Υγεία 25.04.26

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σύνταξη
Live η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα σε εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καισαριανή
Πολιτική 25.04.26

Live η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα σε εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καισαριανή

Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο στο «Παλέ»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Ελλάδα 25.04.26

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύνταξη
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι

Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Ελλάδα 25.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη

Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

in.gr Team
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Άλλα Αθλήματα 25.04.26

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)

Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

