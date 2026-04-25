Η άνθιση του τουρισμού των λουλουδιών: Ποιοι είναι οι αγαπημένοι προορισμοί του 2026
Planet Travel 25 Απριλίου 2026, 08:50

Ο τουρισμός των λουλουδιών έχει εξελιχθεί σε μια δημοφιλή ταξιδιωτική τάση, με τους επισκέπτες να συρρέουν σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο όπου ανθίζουν τα λουλούδια

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει δει μια ραγδαία αύξηση των τουριστών που επισκέπτονται τις ανθισμένες κερασιές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση του υπερτουρισμού σε εμβληματικά πάρκα και αξιοθέατα, όπως η Παγόδα Τσουρέιτο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άνθισης των λουλουδιών.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο αριθμός των τουριστών μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 άτομα σε μία μόνο ημέρα.

Η άνοδος των social media έχει επίσης συμβάλει σε αυτή την πίεση, με τις αναρτήσεις για τα ιαπωνικά άνθη της κερασιάς να γίνονται συχνά viral, χάρη στο εκπληκτικό τοπίο και τα πολύχρωμα θέαμα.

Αυτό έχει οδηγήσει σε περιστατικά όπως η ακύρωση του φεστιβάλ του πάρκου Arakurayama Sengen από την πόλη Φουτζιγιοσίντα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, την επιβάρυνση των υποδομών και την ανυπότακτη συμπεριφορά των επισκεπτών.

Η κλιματική αστάθεια έχει επίσης ως αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει τα μοτίβα ανθοφορίας της κερασιάς τα τελευταία χρόνια.

Τα δέντρα ανθίζουν πλέον νωρίτερα και συχνά για μικρότερο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις απογοήτευση στους τουρίστες.

Ο ίδιος υπερτουρισμός και οι κλιματικές πιέσεις έχουν παρατηρηθεί και στον τουρισμό των τουλιπών στην Ολλανδία.

Αυτό έχει οδηγήσει τους λάτρεις της φύσης να αναζητούν όλο και περισσότερο πέρα από την Ιαπωνία και την Ολλανδία για όμορφες ανθοφορίες και εκπληκτικά τοπία.

Αλλά πού πρέπει να κατευθυνθείτε για έναν μοναδικό τουρισμό λουλουδιών; Το Euronews ρίχνει μια ματιά σε μερικούς από τους καλύτερους προορισμούς που ανθίζουν και αξίζει να επισκεφθείτε.

Namaqualand, Νότια Αφρική και Ναμίμπια

Το Namaqualand, μια ημι-άνυδρη περιοχή κατά μήκος της Νότιας Αφρικής και της δυτικής ακτής της Ναμίμπια, είναι ένα από τα μέρη με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο.

Προσφέρει στους ταξιδιώτες ένα σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο «ανθισμένης ερήμου» μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, με περισσότερα από 3.500 είδη αγριολούλουδων, εκ των οποίων περίπου 1.000 είναι μοναδικά στην περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν διάφορα παχύφυτα και τις εμβληματικές μαργαρίτες του Namaqualand.

Ανθισμένη έρημος

Αυτή η «υπερ-άνθιση» είναι ορατή από τις ορεινές περιοχές του εσωτερικού μέχρι το παράκτιο Σάντβελτ, προσφέροντας μια έντονη αντίθεση μεταξύ των άνυδρων πεδιάδων και των κοιλάδων που καλύπτονται από λευκά, μοβ και πορτοκαλί λουλούδια.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν διάφορα μονοπάτια πεζοπορίας στο Εθνικό Πάρκο Namaqua, καθώς και μια ειδική «διαδρομή αγριολούλουδων».

Δεδομένου ότι η άνθιση εξαρτάται από τα ετήσια πρότυπα βροχοπτώσεων, αυτή η εμπειρία είναι ακόμη πιο φευγαλέα και ξεχωριστή.

Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να απολαύσουν διαδρομές με 4×4, να εξερευνήσουν την Ατλαντική ακτή και τα δάση με δέντρα Quiver, να κάνουν ράφτινγκ στον ποταμό Orange και να παρατηρήσουν τα αστέρια.

Οι λάτρεις του πολιτισμού και της ιστορίας μπορούν επίσης να κατευθυνθούν προς την πόλη Σπρίνγκμποκ για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ιστορία της εξόρυξης χαλκού.

Κοιλάδα Jerte, Ισπανία

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν το θαύμα της ανθοφορίας των κερασιών εκτός Ιαπωνίας, η Κοιλάδα του Jerte στην Ισπανία αποτελεί την ιδανική εναλλακτική λύση.

Η κοιλάδα διαθέτει περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια κερασιές, οι οποίες ανθίζουν όλες μαζί την άνοιξη, μεταμορφώνοντας τις πλαγιές και τον πυθμένα της κοιλάδας της περιοχής Cáceres σε μια εντυπωσιακή λευκή θάλασσα.

Η ανθοφορία διαρκεί περίπου 10 ημέρες, με την καλύτερη περίοδο για να τις δείτε να είναι στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου.

Σε αντίθεση με τα άνθη της κερασιάς της Ιαπωνίας, τα οποία γιορτάζονται κυρίως για την έντονη ομορφιά τους και όχι για την αγροτική τους αξία, αυτά τα ισπανικά άνθη προαναγγέλλουν επίσης μια τεράστια συγκομιδή φρούτων για τα κεράσια picota.

Όπως και τα φεστιβάλ Hanami της Ιαπωνίας, τα άνθη της κερασιάς στην Κοιλάδα του Χερτέ γιορτάζονται με τη Fiesta del Cerezo en Flor (γιορτή των ανθισμένων κερασιών).

Εδώ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μουσική και θεατρικές παραστάσεις, να περιηγηθούν σε χειροτεχνήματα και παραδοσιακά προϊόντα, να δοκιμάσουν τοπικά, παραδοσιακά πιάτα με βάση την κερασιά και να απολαύσουν οργανωμένες πεζοπορίες και περιηγήσεις.

Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν ιστορικά χωριά και προστατευόμενους χώρους όπως η Cabezuela del Valle, η οποία φημίζεται για τη ρουστίκ αρχιτεκτονική της.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσετε τα άνθη είναι να οδηγήσετε μέσα από την κοιλάδα, μια διαδρομή που οδηγεί τους τουρίστες σε 11 διαφορετικούς δήμους με διάφορα εκπληκτικά σημεία θέασης των πλαγιών.

Κοιλάδα των Λουλουδιών, Ινδία

Ένας άλλος κορυφαίος προορισμός για τον τουρισμό των λουλουδιών είναι η Κοιλάδα των Λουλουδιών, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Uttarakhand, Ινδία.

Λόγω του δικού της μικροκλίματος, η κοιλάδα είναι επίσης πιο πλούσια και πιο όμορφη από τις γύρω κοιλάδες των Ιμαλαΐων.

Μια εικόνα από την Κοιλάδα των Λουλουδιών, Impatiens sulcata, Αυτό το λουλούδι χρωματίζει την Κοιλάδα των Λουλουδιών με ροζ χρώμα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Διαθέτει περισσότερα από 600 είδη λουλουδιών, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απειλούμενων ορεινών ειδών όπως ο κρόκος κόμπρα, η μπλε παπαρούνα των Ιμαλαΐων και το Brahma Kamal, ένα είδος λουλουδιού που θεωρείται ιερό. Μπορεί επίσης να δει κανείς μια ποικιλία σπάνιων ορχιδέων, πριμούλων, παπαρούνων και μαργαρίτων.

Το πάρκο αποτελεί μια μοναδική ζώνη μετάβασης μεταξύ των οροσειρών των Μεγάλων Ιμαλαΐων και του Ζανσκάρ και φιλοξενεί σπάνια απειλούμενα ζώα όπως το λεοπάρδαλη των χιονιών, την ασιατική μαύρη αρκούδα και το ελάφι μόσχου.

Τα μεταβαλλόμενα χρώματα των λουλουδιών και τα σπάνια είδη των Ιμαλαΐων καθιστούν την κοιλάδα έναν παράδεισο για φωτογράφους, λάτρεις της φύσης και βοτανολόγους.

Λίμνη Τεκάπο, Νέα Ζηλανδία

Η λίμνη Τεκάπο, που βρίσκεται στην περιοχή Μακένζι στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, είναι ένας άλλος μοναδικός προορισμός για τον τουρισμό των λουλουδιών. Η ίδια η λίμνη είναι παγετώδης και έχει ένα εντυπωσιακό τυρκουάζ χρώμα, λόγω της παγετώδους πέτρας.

Προσφέρει επίσης έναν από τους πιο καθαρούς νυχτερινούς ουρανούς στον κόσμο, ιδανικό για να συνδυάσετε τον τουρισμό των λουλουδιών με τον αστροτουρισμό.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ζωντανά λιβάδια με ροζ, μπλε και μοβ λούπινα Russell, με φόντο την εκπληκτική λίμνη και τα χιονισμένα βουνά, μετατρέποντας ολόκληρη τη λεκάνη του Mackenzie σε ένα μαγευτικό θέαμα.

Η περιοχή γύρω από την Εκκλησία του Καλού Ποιμένα είναι ιδιαίτερα φωτογενής, ωστόσο, οι ταξιδιώτες κατά μήκος της εθνικής οδού της λεκάνης του Mackenzie θα έχουν επίσης πολύ καλή θέα.

Η καλύτερη εποχή για να δείτε τα λουλούδια είναι από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Δεκέμβριο, με την «χρυσή ώρα» (ακριβώς πριν την ανατολή ή τη δύση του ηλίου) να είναι η καλύτερη στιγμή για τους φωτογράφους.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρατήρηση των αστεριών, την πεζοπορία, τη χαλάρωση σε θερμές πισίνες και πηγές, το καγιάκ, το πατινάζ και τις πτήσεις πάνω από τις Νότιες Άλπεις με την Mackenzie Helicopters ή την Air Safaris.

Muker Meadows, Ηνωμένο Βασίλειο

Για τους ταξιδιώτες που έχουν χορτάσει από ανθισμένες ορεινές κοιλάδες, το Muker Meadows, ή Yorkshire Dales, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Πρόκειται για παραδοσιακά λιβάδια ή αγροτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, που ανθίζουν συνήθως από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου.

Ως Περιοχή Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος (SSSI)  είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα λιβάδια χόρτου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να θαυμάσουν σπάνια λουλούδια όπως το ξυλοκράνο, το κίτρινο κουδούνι και τον μελαγχολικό κάκτο, με φόντο ιστορικά γραφικά πέτρινα αχυρώνα και τοίχους.

Απολαύστε το κλασικό αγγλικό τοπίο σε μια βόλτα μέσα στα λιβάδια ή απολαύστε ένα ήσυχο πικνίκ κάτω από τον απογευματινό ήλιο. Οι πεζοπόροι μπορούν επίσης να κατευθυνθούν προς τον ποταμό Swale ή το Keld για μια γραφική βόλτα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης
11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια αρκούν για το νέο μικροέθνος που καλωσορίζει τους πάντες αλλά απαγορεύει τα Crocs. Μα τι είναι το Slowjamastan; 

Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

