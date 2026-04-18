Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη

Τα social media είναι γεμάτα από ανθρώπους που επισκέπτονται τους ίδιους προορισμούς, μένουν στα ίδια ξενοδοχεία και τρώνε στα ίδια εστιατόρια που έχουν δει στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλοί τουρίστες που αναζητούν κρυμμένους θησαυρούς που δεν έχουν ήδη μοιραστεί εκατομμύρια φορές στο TikTok.

Σύμφωνα με το Airbnb, οι ταξιδιώτες της Gen Z ειδικότερα κάνουν κρατήσεις σε αγροτικούς προορισμούς, κυρίως σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία.

Εξετάζοντας τους αγροτικούς προορισμούς που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις σε ετήσια βάση, η πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων κατέληξε στους κορυφαίους προορισμούς σε κάθε μία από αυτές τις χώρες.

Εδώ είναι τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε και τι πρέπει να κάνετε ενώ βρίσκεστε εκεί, σύμφωνα με το euronews.

Ροχάλες, Ισπανία

Αποφύγετε τα πλήθη στη Βαρκελώνη και κατευθυνθείτε προς τις Ροχάλες.

Το χωριό, που βρίσκεται στην επαρχία του Αλικάντε, είναι ίσως πιο γνωστό για τα σπίτια-σπηλιές του, τα οποία χτίστηκαν για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα.

Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν το σπίτι από κοχύλια (που είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται) και το αρχαιολογικό μουσείο.

Υπάρχουν επίσης πολλά μπαρ και εστιατόρια κατά μήκος του ποταμού Σεγκούρα για όταν κουραστείτε από τις εξερευνήσεις.

Ζεράρμερ, Γαλλία

Με το παρατσούκλι «το μαργαριτάρι των Βοσγίων» – της οροσειράς στην ανατολική Γαλλία – το Ζεράρμερ είναι μια μικρή παραθεριστική πόλη που βρίσκεται γύρω από μια λίμνη.

Υπάρχει ένα μονοπάτι πεζοπορίας έξι χιλιομέτρων γύρω από τη λίμνη, καθώς και πολλά μονοπάτια πεζοπορίας αν ψάχνετε για μεγαλύτερη πρόκληση.

Το χειμώνα, μπορείτε να κάνετε σκι, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε να κολυμπήσετε ή να κάνετε καγιάκ στη λίμνη.

Κάθε δύο χρόνια, η πόλη φιλοξενεί ένα φεστιβάλ νάρκισσων τον Απρίλιο με μια τεράστια παρέλαση αρμάτων καλυμμένων με το λουλούδι.

Μπράουνλαγκε, Γερμανία

Ένα θέρετρο υγείας και χειμερινών σπορ στα Όρη του Άνω Χαρτς, το Μπράουνλαγκε είναι μια άλλη εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν σκι τους χειμερινούς μήνες.

Όσον αφορά το καλοκαίρι, το Μπράουνλαγκε αποτελεί ιδανική βάση για το Harzer-Hexen-Stieg, ένα μονοπάτι πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων που εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της οροσειράς και του Εθνικού Πάρκου Χαρτς.

Υπάρχει επίσης μια δημοφιλής διαδρομή για ποδήλατο βουνού που μπορείτε να ακολουθήσετε, ενώ μπορείτε να πάρετε το τελεφερίκ του Βούρμπεργκ για να απολαύσετε την εκπληκτική θέα της περιοχής.

Για όσους ενδιαφέρονται για την υγεία, υπάρχουν πολλά κέντρα σπα με σάουνες και πισίνες όπου μπορείτε να κάνετε κράτηση.

Μπρίξεν, Ιταλία

Το Μπρίξεν, ή Μπρεσάνονε, βρίσκεται στο Νότιο Τιρόλο στη βόρεια Ιταλία.

Με μια γοητευτική Παλιά Πόλη, η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε είναι τον Δεκέμβριο, καθώς θα μπορείτε να εξερευνήσετε τη φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά εδώ.

Αν έρθετε εκτός των χειμερινών μηνών, υπάρχουν περισσότερα από 400 χιλιόμετρα μονοπατιών πεζοπορίας στην περιοχή, με πολλά να περνούν από τις κορυφές των Δολομιτών, που είναι καταχωρημένες στη λίστα της UNESCO.

Όλο το χρόνο, μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τα πολλά μουσεία και τις γκαλερί της πόλης – συμπεριλαμβανομένου ενός αφιερωμένου στην τυροκομία.

Άρκο, Ιταλία

Η λίμνη Κόμο μπορεί να είναι γεμάτη τουρίστες, αλλά αυτή η πόλη κοντά στη λίμνη Γκάρντα στο Τρεντίνο σίγουρα δεν είναι.

Εκτός από την επίσκεψη στη λίμνη, μπορείτε να ανεβείτε στο Castello di Arco, ένα ερειπωμένο μεσαιωνικό κάστρο με θέα στην πόλη, ή να κάνετε πεζοπορία στα γύρω βουνά.