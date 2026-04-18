Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Planet Travel 18 Απριλίου 2026, 11:30

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Τα social media είναι γεμάτα από ανθρώπους που επισκέπτονται τους ίδιους προορισμούς, μένουν στα ίδια ξενοδοχεία και τρώνε στα ίδια εστιατόρια που έχουν δει στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλοί τουρίστες που αναζητούν κρυμμένους θησαυρούς που δεν έχουν ήδη μοιραστεί εκατομμύρια φορές στο TikTok.

Σύμφωνα με το Airbnb, οι ταξιδιώτες της Gen Z ειδικότερα κάνουν κρατήσεις σε αγροτικούς προορισμούς, κυρίως σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία.

Εξετάζοντας τους αγροτικούς προορισμούς που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις σε ετήσια βάση, η πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων κατέληξε στους κορυφαίους προορισμούς σε κάθε μία από αυτές τις χώρες.

Εδώ είναι τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε και τι πρέπει να κάνετε ενώ βρίσκεστε εκεί, σύμφωνα με το euronews.

Ροχάλες, Ισπανία

Αποφύγετε τα πλήθη στη Βαρκελώνη και κατευθυνθείτε προς τις Ροχάλες.

Το χωριό, που βρίσκεται στην επαρχία του Αλικάντε, είναι ίσως πιο γνωστό για τα σπίτια-σπηλιές του, τα οποία χτίστηκαν για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα.

Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν το σπίτι από κοχύλια (που είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται) και το αρχαιολογικό μουσείο.

Υπάρχουν επίσης πολλά μπαρ και εστιατόρια κατά μήκος του ποταμού Σεγκούρα για όταν κουραστείτε από τις εξερευνήσεις.

Ζεράρμερ, Γαλλία

Με το παρατσούκλι «το μαργαριτάρι των Βοσγίων» – της οροσειράς στην ανατολική Γαλλία – το Ζεράρμερ είναι μια μικρή παραθεριστική πόλη που βρίσκεται γύρω από μια λίμνη.

Υπάρχει ένα μονοπάτι πεζοπορίας έξι χιλιομέτρων γύρω από τη λίμνη, καθώς και πολλά μονοπάτια πεζοπορίας αν ψάχνετε για μεγαλύτερη πρόκληση.

Το χειμώνα, μπορείτε να κάνετε σκι, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε να κολυμπήσετε ή να κάνετε καγιάκ στη λίμνη.

Κάθε δύο χρόνια, η πόλη φιλοξενεί ένα φεστιβάλ νάρκισσων τον Απρίλιο με μια τεράστια παρέλαση αρμάτων καλυμμένων με το λουλούδι.

Μπράουνλαγκε, Γερμανία

Ένα θέρετρο υγείας και χειμερινών σπορ στα Όρη του Άνω Χαρτς, το Μπράουνλαγκε είναι μια άλλη εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να κάνουν σκι τους χειμερινούς μήνες.

Όσον αφορά το καλοκαίρι, το Μπράουνλαγκε αποτελεί ιδανική βάση για το Harzer-Hexen-Stieg, ένα μονοπάτι πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων που εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της οροσειράς και του Εθνικού Πάρκου Χαρτς.

Υπάρχει επίσης μια δημοφιλής διαδρομή για ποδήλατο βουνού που μπορείτε να ακολουθήσετε, ενώ μπορείτε να πάρετε το τελεφερίκ του Βούρμπεργκ για να απολαύσετε την εκπληκτική θέα της περιοχής.

Για όσους ενδιαφέρονται για την υγεία, υπάρχουν πολλά κέντρα σπα με σάουνες και πισίνες όπου μπορείτε να κάνετε κράτηση.

Μπρίξεν, Ιταλία

Το Μπρίξεν, ή Μπρεσάνονε, βρίσκεται στο Νότιο Τιρόλο στη βόρεια Ιταλία.

Με μια γοητευτική Παλιά Πόλη, η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε είναι τον Δεκέμβριο, καθώς θα μπορείτε να εξερευνήσετε τη φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά εδώ.

Αν έρθετε εκτός των χειμερινών μηνών, υπάρχουν περισσότερα από 400 χιλιόμετρα μονοπατιών πεζοπορίας στην περιοχή, με πολλά να περνούν από τις κορυφές των Δολομιτών, που είναι καταχωρημένες στη λίστα της UNESCO.

Όλο το χρόνο, μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τα πολλά μουσεία και τις γκαλερί της πόλης – συμπεριλαμβανομένου ενός αφιερωμένου στην τυροκομία.

Άρκο, Ιταλία

Η λίμνη Κόμο μπορεί να είναι γεμάτη τουρίστες, αλλά αυτή η πόλη κοντά στη λίμνη Γκάρντα στο Τρεντίνο σίγουρα δεν είναι.

Εκτός από την επίσκεψη στη λίμνη, μπορείτε να ανεβείτε στο Castello di Arco, ένα ερειπωμένο μεσαιωνικό κάστρο με θέα στην πόλη, ή να κάνετε πεζοπορία στα γύρω βουνά.

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
Στην Τουρκία 18.04.26

«Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε τη φίλη μου που ήταν μπροστά» - Νωπός ο εφιάλτης από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο

«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Τα μεσάνυχτα 18.04.26

Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης στη Γερμανία

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Ιράν: Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ
Κόσμος 18.04.26 Upd: 11:32

Ιράν: Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

