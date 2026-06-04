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Στο νοσοκομείο κατέληξαν 18 καλεσμένοι σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, έπειτα από μαζική τροφική δηλητηρίαση το περασμένο Σάββατο. Σχετική έρευνα διεξάγουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας της Κύπρου.

Συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό

Σύμφωνα με το philenews.com, συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης εκδήλωσαν περισσότεροι από 70 καλεσμένοι από τη Λεμεσό και την Πάφο. Οι 18 εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηροδότου, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό.

Τροφική δηλητηρίαση: Σε εξέλιξη οι συνεντεύξεις με τους ασθενείς

Όπως ανέφερε, παράλληλα διενεργούνται συνεντεύξεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις πήραν σήμα για μαζική τροφική δηλητηρίαση, ενώ επικοινώνησαν και με τους νεόνυμφους που ενημέρωσαν ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή.

«Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς – καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάλθηκε η λειτουργία του ύποπτου υποστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.