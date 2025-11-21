Στην περιοχή Σίσλι, στην Κωνσταντινούπολη, 25 άτομα προσήλθαν στα τοπικά νοσοκομεία με συμπτώματα δηλητηρίασης, έπειτα από γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.

Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει καλή, όπως έγινε γνωστό.

Ο Διευθυντής Υγείας της Επαρχίας, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ενημέρωσε το κοινό μέσω κοινωνικών δικτύων:

«Ορισμένοι πολίτες που έφαγαν σε μια επιχείρηση στην περιοχή του Σίσλι της Κωνσταντινούπολης, προσήλθαν στα γύρω νοσοκομεία με υποψία τροφικής δηλητηρίασης. Συνολικά 25 άτομα ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε μονάδες υγείας. Η γενική κατάσταση της υγείας των πολιτών που προσήλθαν είναι καλή, και πραγματοποιείται η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία».

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγο μετά από παρόμοιο συμβάν σε καφετέρια, όπου η 26χρονη μηχανικός Άιμπεν Οζτσιλινγκίρ Τουρτούρα κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αφού ήπιε τουρκικό καφέ που περιείχε καυστική ουσία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της συνοικίας Ομέρ Αβνί, στο Πέραν.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι προ ολίγου καιρού τη ζωή της είχε χάσει ολόκληρη οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη.