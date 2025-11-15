Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Ένα ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε το Σάββατο, μετά τον θάνατο τριών μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας τουριστών. Πιθανή αιτία του θανάτου τους θεωρείται δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένεια ήταν Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές. Τα τέσσερα μέλη της αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Εισήχθησαν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη. Η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Τουρκία. Ο πατέρας ήταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας, δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.

Τροφική δηλητηρίαση;

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η οικογένεια ασθένησε εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια. Κάποια ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου.

Το εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε. Ωστόσο, ακόμη δύο τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο –το όνομά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα– νοσηλεύτηκαν το Σάββατο, με συμπτώματα ναυτία και έμετο. Ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την εφημερίδα Hürriyet και η έρευνα στράφηκε προς αυτή την εκδοχή.

Επτά συλλήψεις

Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους υπηρεσιών στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση σε επτά, σύμφωνα με την Hürriyet.

Τέσσερα άτομα είχαν ήδη συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δηλητηρίαση.

Όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία.