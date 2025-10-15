Ένα λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη συγκρούστηκε με τα οχήματα που βρισκόταν μπροστά του, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τιμονιού κοντά στη στάση Çamlık, στον δρόμο Şile, με κατεύθυνση προς Ümraniye.

Μια γυναίκα η οποία έφερε σοβαρά τραύματα μετά από τη σύγκρουση, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ιατρών. Ακόμα τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου, τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, σύμφωνα με το Anadolu Ajansı.

Μόλις ειδοποιήθηκαν, αστυνομία, πυροσβεστική και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Οι ιατρικές ομάδες που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα.

Η Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα.

Τι προκάλεσε το δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη

Όπως διαπιστώθηκε, έλαβε χώρα διαμάχη μεταξύ του οδηγού του λεωφορείου και του οδηγού μοτοσικλέτας και ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματός και συγκρούστηκε με τη στάση λεωφορείου και τρία οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν γερανός, μπροστά από το Ιατρικό Κέντρο Çamlık.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο οδηγός του λεωφορείου και ο οδηγός της μοτοσικλέτας τέθηκαν υπό κράτηση.

İstanbul Çekmeköy’de İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı ▪ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı ▪ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από την κάμερα του λεωφορείου.

Ο Arif Tunçeli, γιατρός στο Ιατρικό Κέντρο Çamlık, έκανε δήλωση στον Τύπο σχετικά με το ατύχημα. «Ένας μοτοσικλετιστής και ένας οδηγός μάλωσαν στο δρόμο. Όταν ο οδηγός του IETT σταμάτησε και άνοιξε την πόρτα, ο μοτοσικλετιστής μπήκε μέσα και του έριξε γροθιές. Το είδαμε αυτό στο βίντεο της κάμερας. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ο οδηγός είτε έπαθε καρδιακή προσβολή είτε έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και ήρθε προς τα εδώ».

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa daldı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. pic.twitter.com/KuaJx6s4Q9 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 15, 2025

Σε δήλωσή της, η IETT ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει διοικητική και δικαστική έρευνα σχετικά με το ατύχημα και ότι η κατάσταση των τραυματιών παρακολουθείται.

Η κυκλοφορία επανήλθε στο φυσιολογικό μετά την απομάκρυνση των οχημάτων που εμπλέκονταν στο δυστύχημα από τον δρόμο.

Φωτογραφία: Anadolu Ajansı