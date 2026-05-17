Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.
Με την καταληκτική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ
Ο κ. Σπανάκης χαρακτήρισε το συνέδριο αφετηρία του προεκλογικού αγώνα, τονίζοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς και δεν πρέπει να λείψει κανείς». Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία απαντά στον λαϊκισμό, τη λάσπη και την τοξικότητα με σχέδιο, ευθύνη και προτάσεις για την Πατρίδα και το μέλλον της Ελλάδας.
Βασίλης Σπανάκης: Εκλογές ευθύνης και προοπτική
Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές ευθύνης και προοπτικής, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα και πολιτική αστάθεια». Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα τη δυναμική που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σπανάκης έθεσε ως μεγάλο πολιτικό στόχο «την τρίτη τετραετία και τη μπλε δεκαετία 2020-2030», καλώντας στελέχη, μέλη και πολίτες σε συστράτευση για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει τέλος στις γκρίνιες και τις ενστάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, παρουσιάζοντας το συνέδριο ως ένα συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και αφουγκράσματος του «υγιούς» προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος και κηρύσσοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.
