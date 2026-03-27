Βασίλης Σπανάκης: «Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί σε όλες τις εξελίξεις»

Στο επιστημονικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» με τίτλο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η Επόμενη Μέρα» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

«Ο νέος Κώδικας στην επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης»

Κατά την ομιλία του, ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους 23 βασικούς άξονες του νέου Κώδικα, ο οποίος αποτελεί ένα καινοτόμο πλέγμα διατάξεων, γιατί επικαιροποιεί, κωδικοποιεί, εκσυγχρονίζει και απλουστεύει μια δαιδαλώδη νομοθεσία δεκαετιών, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός έκανε αναφορά στον Μιχάλη Χρηστάκη, λέγοντας ότι εργάστηκε για τη θεσμική κατοχύρωση και την επιστημονική αναβάθμιση του ρόλου των Γενικών Γραμματέων στους Δήμους και υποστήριξε ότι δε θα μπορούσε να γίνει τίποτα χωρίς τους Γενικούς Γραμματείς, καθώς διαχειρίζονται σύνθετες διαδικασίες για την προώθηση ζητημάτων των Δήμων.

Επίσης, ο κ. Σπανάκης είπε ότι: «τις τελευταίες ημέρες παρουσιάσθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ο Κόμβος για την Παρακολούθηση Επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπογραμμίζοντας ότι: «το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται και δίνει μια μεγάλη δυνατότητα στους πολίτες για ενημέρωση», καθώς οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν την απόδοση των Δήμων. Τόνισε ότι «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε προτάσεις και παρεμβάσεις για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης», γιατί «η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δημόσιας διοίκησης, καθώς βρίσκεται κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες της καθημερινότητάς του».

Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης τόνισε πως η κυβέρνηση εργάζεται σταθερά, συστηματικά και με ευθύνη για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών, με επίκεντρο τους πολίτες και δήλωσε ότι: «η Ελλάδα μας είναι πυλώνας σταθερότητας στις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι:«η Αυτοδιοίκηση είναι πρωταγωνίστρια σε όλες τις εξελίξεις».