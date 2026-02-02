Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Για τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε το υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την πιο άρτια αντιπλημμυρική προστασία του μεγαλύτερου Νομού της Χώρας πληθυσμιακά, μίλησε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων.

Ειδικότερα, έκανε αναφορά στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στον άξονα με αντικείμενο «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα Φυσικών καταστροφών», στα οποία έχουν ενταχθεί έργα της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 24,2 εκατομμυρίων ευρώ κατά τα έτη 2021-2025.

Επιπλέον, ο κ. Σπανάκης είπε πως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2025 κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής ποσό ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια και το τρέχον έτος.

Τόνισε, επίσης, πως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδότησε έργα που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων Σπάτων-Αρτέμιδας, Φυλής, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Μοσχάτου-Ταύρου, Αμαρουσίου και Φιλοθέης – Ψυχικού συνολικού προϋπολογισμού περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη δευτερολογία του, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ανέδειξε την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.