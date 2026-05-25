Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund) στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του.

Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών (συμπληρώνονται δηλαδή τα 2/5 των μελών της Επιτροπής), η κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου καθίσταται υποχρεωτική.

Το κοινό αίτημα των τριών κομμάτων

«ΘΕΜΑ: Αίτηση για σύγκληση συνεδρίασης της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου / Growthfund

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Οι υπογράφοντες Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ζητούμε τη σύγκληση συνεδρίασης της Επιτροπής με αντικείμενο την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του.

Εφόσον το ίδιο ή παρόμοιο αίτημα υποβληθεί από είκοσι πέντε (25) μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41Α παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής, η σύγκληση της σχετικής συνεδρίασης καθίσταται υποχρεωτική, καθώς ζητείται από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς σύγκληση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Με εκτίμηση

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Αποστολάκη Μιλένα

Γερουλάνος Παύλος

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κώστας

Παππάς Νίκος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)».