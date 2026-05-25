Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είτε θα συνάψουν μια «σπουδαία και ουσιαστική» συμφωνία με το Ιράν είτε δεν θα συνάψουν καμία, επιτιμώντας όσους τον επικρίνουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας JCPOA

Για άλλη μια φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς και την προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί με την Τεχεράνη.

«Γελάω με όλους τους ‘Dumocrats’, τους RINOS και τους ανόητους ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακές πολιτικές και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά επικρίνουν συνεχώς κάθε φανταστική νίκη που σημειώνω», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της JCPOA» – της προηγούμενης συμφωνίας με το Ιράν, από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του – χαρακτηρίζοντάς την «καταστροφή που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι επικριτές του είναι «ανόητοι που δεν γνωρίζουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν διαπραγματευτεί ακόμη, αδύναμοι και αναποτελεσματικοί άνθρωποι».

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social: