Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Αμερικανικά ΜΜΕ επιμένουν ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η υπογραφή της μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες. Όπως τόνισε: «Πρέπει να το κάνουμε σωστά».

Εποικοδομητικές συζητήσεις

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν είναι «εποικοδομητικές». Ωστόσο, πρόσθεσε, «και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη «πρέπει να καταλάβει» ότι δεν μπορεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Είπε επίσης ότι έχει ενημερώσει τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ «να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία».



Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν διάφορες διαρροές για την επίτευξη επίσημης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου δήλωνε ότι οι αντιπροσωπείες «έχουν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» μια συμφωνία. Επίσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν «πρέπει να απομακρύνει την πυρηνική απειλή». «Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», είπε, εκφράζοντας τη θέση του Ισραήλ.

«Δεν θα υπογραφεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σήμερα»

Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλούνται πηγές κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σήμερα.

Το δίκτυο CNN, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί κατ’ αρχήν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά και να απορρίψει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ανώτερη αξιωματούχος που μίλησε στο CBS News, επίσης είπε ότι οι Ιρανοί έχουν συμφωνήσει να απορρίψουν το ουράνιο. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται από την Τεχεράνη.

Iran has agreed in principle to dispose of its highly enriched uranium as part of ongoing U.S. negotiations, according to a senior White House official. A final deal has not yet been signed, but the Trump administration believes Iran’s supreme leader has approved the framework.… — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social, ανεβάζει την ανάρτηση του δημοσιογράφου Τρέι Γινγκστ, Fox News. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να βεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Δεν επιδιώκουμε να προκαλέσουμε αστάθεια στην περιοχή».



Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουν το ουράνιο.

Axios: «Θα χρειαστούν εγκρίσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν»

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, που επίσης επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτει ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται για ορισμένους από τους όρους της συμφωνίας. Συνεπώς, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να περάσουν όλες οι εγκρίσεις.

«Κατανοούμε ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενέκρινε το γενικό πρότυπο της συμφωνίας. Αλλά το αν αυτό θα μετατραπεί σε τελική συμφωνία παραμένει ανοιχτό ερώτημα», είπε ο αξιωματούχος στο Axios.

Τεχεράνη: Η Ουάσιγκτον θέτει εμπόδια

Και ενώ τα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν για πρόοδο, τα ιρανικά αναφέρουν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να ακυρωθεί. Αιτία, τα εμπόδια που θέτει η Ουάσιγκτον.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εμποδίζουν ορισμένες ρήτρες μιας πιθανής συμφωνίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει «εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα» η συμφωνία να «ακυρωθεί».