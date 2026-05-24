Τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως Ιράν και ΗΠΑ είναι κοντά σε μία συμφωνία με τον διπλωματικό πυρετό να έχει ανέβει.

Είναι πολύ πιθανό, προσεχώς, να βγει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή (24/05) ότι ο ίδιος και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει την πυρηνική απειλή που θέτει η Τεχεράνη.

«Πρέπει το Ιράν να εξαλείψει την πυρηνική απειλή»

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό θα απαιτούσε τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει το Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφός του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι απειλών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι διαρροές στον ηλεκτρονικό Τύπο

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αξιωματούχους των ΗΠΑ, δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας.

Η πρόταση, σύμφωνα με τις πηγές περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ σε αντάλλαγμα θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και θα εκδώσουν ορισμένες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο ελεύθερα.

Ο αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι αυτό θα ήταν ένα όφελος για την οικονομία του Ιράν, αλλά είπε ότι θα έδινε επίσης σημαντική ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Στο διάστημα της εκεχειρίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν θα διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.