Β. Σπανάκης: Ενισχύουμε την αυτοδιοίκηση καθημερινά

Τις στοχευμένες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που «ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ανέδειξε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου ο κ. Σπανάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψηφίζουν «διατάξεις που η πλειοψηφία τους είναι αιτήματα της ίδιας της αυτοδιοίκησης, διατάξεις που επιλύουν καθημερινά θέματα λειτουργίας των δήμων, διατάξεις που επιλύουν θέματα πολιτών ή θέματα επιχειρήσεων» και διερωτήθηκε: «Υπάρχει κόμμα στην αίθουσα αυτή που θα καταψηφίσει το «Βοήθεια στο Σπίτι»; Και μετά θα πηγαίνετε στα δημαρχεία και θα λέτε τι;».

Για τις σχολικές Επιτροπές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των σχολικών Επιτροπών αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις των τοποθετήσεων των βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς όπως τόνισε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «έρχονται οι δήμοι και οι υπηρεσίες με την σωστή διαδικασία, με τη σωστή χρηματοδότηση» να ενισχύσουν καλύτερα την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών Επιτροπών.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προσέξτε να δείτε την αντίφαση που πέφτετε. Μέχρι πότε θα κάνουνε οι διευθυντές των σχολείων τους λογιστές;» λέτε, «και από την άλλη καταψηφίζετε τη διάταξη για τις σχολικές Επιτροπές ή λέτε πάρτε πίσω τη διάταξη για τις σχολικές Επιτροπές, όταν εμείς λέμε ότι έρχονται οι δήμοι και οι υπηρεσίες τους με τη σωστή διαδικασία, με τη σωστή χρηματοδότηση να βοηθήσουν καλύτερα την λειτουργία των σχολικών Επιτροπών. Επιτέλους αποφασίστε».

Για τους κληρικούς- μοναχούς

Ο υφυπουργός Εσωτερικών επέμεινε ιδιαίτερα στην τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης να «περνούν στα ψιλά» όπως είπε χαρακτηριστικά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα των Φορέων. Και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 38 που θεσμοθετεί, για πρώτη φορά, για τους κληρικούς κάθε βαθμού ιεροσύνης και μοναχούς, την ληξιαρχική καταχώριση και του ονόματος της χειροτονίας των κληρικών ή της κουράς των μοναχών μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων μαζί με αντίστοιχη βεβαίωση της προϊσταμένης εκκλησιαστικής Αρχής.

Για τη ρύθμιση χρεών προς δήμους

Τέλος, επέκρινε την αντιπολίτευση για την άστοχη κριτική περί «φωτογραφικών διατάξεων» στις ρυθμίσεις οφειλών προς δήμους, λέγοντας ότι το θεσπιζόμενο όριο των 10.000 ευρώ και άνω αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.