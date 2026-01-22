newspaper
Β. Σπανάκης: Ενισχύουμε την αυτοδιοίκηση καθημερινά
Πολιτική 22 Ιανουαρίου 2026 | 23:54

Β. Σπανάκης: Ενισχύουμε την αυτοδιοίκηση καθημερινά

Στοχευμένες παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέδειξε ο Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τις στοχευμένες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που «ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ανέδειξε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου ο κ. Σπανάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψηφίζουν «διατάξεις που η πλειοψηφία τους είναι αιτήματα της ίδιας της αυτοδιοίκησης, διατάξεις που επιλύουν καθημερινά θέματα λειτουργίας των δήμων, διατάξεις που επιλύουν θέματα πολιτών ή θέματα επιχειρήσεων» και διερωτήθηκε: «Υπάρχει κόμμα στην αίθουσα αυτή που θα καταψηφίσει το «Βοήθεια στο Σπίτι»; Και μετά θα πηγαίνετε στα δημαρχεία και θα λέτε τι;».

Για τις σχολικές Επιτροπές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των σχολικών Επιτροπών αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις των τοποθετήσεων των βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς όπως τόνισε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «έρχονται οι δήμοι και οι υπηρεσίες με την σωστή διαδικασία, με τη σωστή χρηματοδότηση» να ενισχύσουν καλύτερα την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών Επιτροπών.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προσέξτε να δείτε την αντίφαση που πέφτετε. Μέχρι πότε θα κάνουνε οι διευθυντές των σχολείων τους λογιστές;» λέτε, «και από την άλλη καταψηφίζετε τη διάταξη για τις σχολικές Επιτροπές ή λέτε πάρτε πίσω τη διάταξη για τις σχολικές Επιτροπές, όταν εμείς λέμε ότι έρχονται οι δήμοι και οι υπηρεσίες τους με τη σωστή διαδικασία, με τη σωστή χρηματοδότηση να βοηθήσουν καλύτερα την λειτουργία των σχολικών Επιτροπών. Επιτέλους αποφασίστε».

Για τους κληρικούς- μοναχούς

Ο υφυπουργός Εσωτερικών επέμεινε ιδιαίτερα στην τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης να «περνούν στα ψιλά» όπως είπε χαρακτηριστικά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα των Φορέων. Και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 38 που θεσμοθετεί, για πρώτη φορά, για τους κληρικούς κάθε βαθμού ιεροσύνης και μοναχούς, την ληξιαρχική καταχώριση και του ονόματος της χειροτονίας των κληρικών ή της κουράς των μοναχών μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων μαζί με αντίστοιχη βεβαίωση της προϊσταμένης εκκλησιαστικής Αρχής.

Για τη ρύθμιση χρεών προς δήμους

Τέλος, επέκρινε την αντιπολίτευση για την άστοχη κριτική περί «φωτογραφικών διατάξεων» στις ρυθμίσεις οφειλών προς δήμους, λέγοντας ότι το θεσπιζόμενο όριο των 10.000 ευρώ και άνω αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inWellness
inTown
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26

Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
