Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13 Μαΐου 2026, 10:57

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Στη σημερινή απεργία και συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, έδωσε το παρών ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σήμερα απεργούν, έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Έχουν δίκιο, πρόσθεσε,  να βάζουν στο στόχαστρο τις αντιδραστικές συνταγματικές αλλαγές που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε βάρος των δικαιωμάτων τους, σε βάρος όλου του λαού, με την άρση της μονιμότητας, τον “κόφτη” στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα των “δημοσιονομικών αντοχών”, την αναθεώρηση του άρθρου 16 κ.α.

«Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματα τους. Κι αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να τους επιβάλλει σιωπητήριο, είναι βαθιά γελασμένη».

Τράπεζες
Τράπεζες: Δημιουργούν πρόσθετες ροές εσόδων μέσω ομολόγων

Τράπεζες: Δημιουργούν πρόσθετες ροές εσόδων μέσω ομολόγων

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ' οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα της Μη Δίωξης» 13.05.26

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Έγραψε Ιστορία ο Γουεμπανιάμα και οι Σπερς έκαναν το 3-2

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.

Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Φαβορί και αουτσάιντερ 13.05.26

Ποιοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία

Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Μπάσκετ 13.05.26

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική

Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Βρετανική έρευνα 13.05.26

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της

Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 13.05.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Φόβος και παράνοια 13.05.26

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον

Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Κόσμος 13.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Η κλιματική κρίση απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες - Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

