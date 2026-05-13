Πανελλαδική απεργία σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Όπως διευκρίνισε η ΑΔΕΔΥ, η απεργία δε θα επηρεάσει την «κανονική» λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σήμερα, τα οποία δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή. Ωστόσο, στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί.

«Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τι ισχύει με τα σχολεία

Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν μεν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων – Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων – πρέπει να προσέλθουν κανονικά, εκτός αν έχουν ενημερωθεί διαφορετικά από τους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες.

Ως είθισται, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εγκαίρως τους γονείς για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

ΑΔΕΔΥ: «Μαζικές κινητοποιήσεις, η μοναδική διέξοδος στα προβλήματα»

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «ο μισθός επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών».

«Η επιλογή της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια εικόνα όπου οι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε στρέβλωση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι», συνεχίζει η ανακοίνωση, «και πως το νέο πειθαρχικό και η άρση της μονιμότητας θα μετασχηματίσουν το Δημόσιο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αποκαλύπτουν ένα δίκτυο πατρωνίας που λειτουργεί ως σύγχρονος κοτζαμπασισμός».

Οι μαζικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ, σε πολλούς χώρους δουλειάς όπως στον ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ και στα δικαστήρια, η συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των δήμων που οδήγησε σε προσωρινή αναδίπλωση την κυβέρνηση, δείχνουν τη μοναδική διέξοδο, τον δρόμο της οργανωμένης πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των λίγων. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συλλογική δράση. Όλες οι ομοσπονδίες, τα σωματεία να μπουν σε μια φάση ισχυρότερης διεκδίκησης και ενδυναμωμένης λειτουργίας. Να δώσουν τις μάχες που έρχονται μέσα από τη μαζική συμμετοχή και την ενότητα».