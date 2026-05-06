ΑΔΕΔΥ: Απεργία στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Σε πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου με βασικά αιτήματα την επαναφορών των δώρων και τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνει ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί και πορεία στο κέντρο της Αθήνα.
Τα βασικά αιτήματα
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:
- η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,
- αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής,
- η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,
- η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και πιθανές παρεμβάσεις στο καθεστώς μονιμότητας.
Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Μεταξύ άλλων, τίθενται αιτήματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
