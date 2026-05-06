06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Η εμφάνιση της Σάρα Πόλσον στο Met Gala θέλησε να χλευάσει τον ακραίο πλούτο – Πέτυχε το αντίθετο
06 Μαΐου 2026, 08:30

Η εμφάνιση της Σάρα Πόλσον στο Met Gala θέλησε να χλευάσει τον ακραίο πλούτο – Πέτυχε το αντίθετο

Η εμφάνιση της Σάρα Πόλσον στο Met Gala προκάλεσε έντονη κριτική εναντίον της ηθοποιού, η οποία χαρακτηρίστηκε «ουσιαστικά αδιάφορη» για το θέμα του «1%».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «American Horror Story», Σάρα Πόλσον, έκανε την εμφάνισή της στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης το βράδυ της Δευτέρας (4 Μαΐου), όπου προσπάθησε να εναρμονιστεί με το φετινό θέμα «Costume Art», το οποίο καλούσε τους προσκεκλημένους να εξερευνήσουν την «κεντρική θέση του ντυμένου σώματος» μέσω απεικονίσεων της ανθρώπινης μορφής.

Οι παραδοσιακοί θαυμαστές της βραδιάς πόνταραν στην 51χρονη Πόλσον για την πιο πρωτοποριακή ιδέα, δεδομένου ότι είχε κάνει μερικές εξόχως στιλάτες κι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί όλα αυτά τα χρόνια.

REUTERS/Daniel Cole

Εκτός τόπου και χρόνου

Ωστόσο, η τελευταία της εμφάνιση επικρίθηκε ως «αποκομμένη από την πραγματικότητα».
Κατά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, η Πόλσον φαίνεται να προσπάθησε να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα που στόχο είχε τον υπερβολικό πλούτο.

Φόρεσε ένα γκρι φόρεμα από τούλι της Matières Fécales από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026, το οποίο συνδύασε με ένα ζευγάρι λευκά γάντια όπερας. Η ηθοποιός της ταινίας «Ocean 8» πρόσθεσε επίσης για αξεσουάρ ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου πάνω από τα μάτια της σαν μάσκα.

Μιλώντας στον Τύπο εκείνο το βράδυ, η Πόλσον αποκάλυψε ότι το look της είχε τίτλο «The One Per Cent» –μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει το πλουσιότερο 1% των ανθρώπων στον κόσμο, ένας από τους οποίους είναι ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχει καθαρή περιουσία 278,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η Πόλσον έλαβε μερικούς επαίνους για την προσπάθειά της να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα, οι επικριτές επισημαίνουν ότι η ηθοποιός παρέστη σε μία από τις πιο πριβέ και ακριβές εκδηλώσεις του κόσμου για να το μεταδώσει

Διακριτική διαμαρτυρία

Ορισμένοι, επομένως, πιστεύουν ότι μπορεί να χρησίμευσε και ως μια διακριτική διαμαρτυρία ενάντια στην αμύθητη παρουσία του Μπέζος και στην έντονη πλέον παρουσία του στο Met Gala.

Τον Νοέμβριο είχε ανακοινωθεί ότι ο ιδρυτής της Amazon και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, θα συνεισέφεραν οκταψήφιο ποσό στις εορταστικές εκδηλώσεις του Met Gala, με το ζευγάρι να εξασφαλίζει τις θέσεις των τιμητικών συμπροέδρων.

Ενώ η Πόλσον έλαβε μερικούς επαίνους για την προσπάθειά της να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα, οι επικριτές επισημαίνουν ότι η ηθοποιός παρέστη σε μία από τις πιο πριβέ και ακριβές εκδηλώσεις του κόσμου για να το μεταδώσει.

Στη φούσκα της

Κατηγορώντας την τηλεοπτική σταρ για μεγάλη υποκρισία, ένας χρήστης του Reddit την επέκρινε: «Ναι… Δεν έχω κανέναν σεβασμό για όποιον εμφανίζεται στο Met Gala για να διαμαρτυρηθεί. Η παρουσία σου αποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπερασπίστηκες και ποτέ δεν θα υπερασπιστείς την εργατική τάξη και τους φτωχούς. Τελεία και παύλα.

»Είστε ανειλικρινείς, αποκομμένοι από την πραγματικότητα και ανήκετε στο 1% και οι ίδιοι».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Εκτιμώ το συναίσθημα, αλλά δεν λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Καθόλου».

REUTERS/Daniel Cole

Οδυνηρά αποκομμένοι

Άλλοι επισήμαναν ότι ένα εισιτήριο για το Met Gala κοστίζει περίπου 100.000 δολάρια ανά άτομο.
Κάποιος άλλος σχολίασε: «Είναι τόσο αστείο όταν οι διασημότητες νομίζουν ότι κάνουν κάποια μεγαλοπρεπή δήλωση, αλλά τελικά φαίνονται απλώς οδυνηρά αποκομμένοι από την πραγματικότητα».

«Θέλω να πω, αν ήθελε πραγματικά να διαμαρτυρηθεί για την εκδήλωση, θα μπορούσε να είχε πάει στην εναλλακτική εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του Μπέζος, αλλά όχι, έπρεπε να πάει στο μεγάλο γκαλά φορώντας ένα χαρτονόμισμα ενός δολαρίου στο πρόσωπό της, ώστε να ξέρεις ότι είναι “μία από τους καλούς”», συνέχισε ένας τέταρτος.

«Έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι πλούσια, παρόλο που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επιδεικνύει φωναχτά αυτή την συνειδητοποίηση…».

Το άλλο 99%

Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Είχε στη διάθεσή της ένα άλλο 99% για να αξιοποιήσει αν ήθελε να περάσει το μήνυμά της, αλλά επέλεξε να φορέσει το 1% που φορούσαν ήδη όλοι οι άλλοι».

«Αυτό δεν έχει το αποτέλεσμα που περίμενε η Πόλσον. Δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις μια δήλωση σχετικά με την κατανομή του πλούτου ενώ συμμετέχεις ενεργά στο Met Gala του Μπέζος» έγραψε επίσης ένας έκτος χρήστης.

Και ένας τελευταίος χρήστης είπε: «Αυτό λέγεται έλλειψη ευαισθησίας».

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ στο Met Gala του 2021 με το λευκό φόρεμα που έγραφε «Tax the Rich» (Φορολογήστε τους Πλούσιους) ήταν μια από τις πιο πολυσυζητημένες, επίσης, στιγμές στην ιστορία του θεσμού

H ιστορία επαναλαμβάνεται

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ στο Met Gala του 2021 με το λευκό φόρεμα που έγραφε «Tax the Rich» (Φορολογήστε τους Πλούσιους) ήταν μια από τις πιο πολυσυζητημένες, επίσης, στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

Η Δημοκρατική πολιτικός των ΗΠΑ και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων χρησιμοποίησε κι αυτή το κόκκινο χαλί ενός εκ των πιο ακριβών και πριβέ γεγονότων στον κόσμο για να προωθήσει την πολιτική της ατζέντα, η οποία περιλάμβανε την υψηλότερη φορολογία στους πλούσιους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς έγινε σε ένα περιβάλλον όπου τα εισιτήρια κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, φέρνοντας αντιμέτωπη την πολιτική δήλωση με την επίδειξη πλούτου.

Η εμφάνιση επικρίθηκε από κάποιους, ενώ το 2023 ξεκίνησε έρευνα από επιτροπή της Βουλής σχετικά με τις πληρωμές για το νοικιασμένο φόρεμα που φόρεσε η Οκάσιο-Κορτέζ, εστιάζοντας στο αν παραβιάστηκαν κανόνες δεοντολογίας.

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

