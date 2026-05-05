Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Met Gala: Πως ο γερασμένος Bad Bunny πυρπόλησε το event των Μπέζος – «Ωδή στη θνητότητα»
Go Fun 05 Μαΐου 2026, 22:40

Ο Bad Bunny κατάφερε να στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα στο Met Gala του 2026 με την γερασμένη εκδοχή του απόλυτα θνητού εαυτού του

Λουκάς Καρνής
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Ο Bad Bunny περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026 με μπαστούνι -το αντικείμενο ήταν ένα αξεσουάρ προσεκτικά επιλεγμένο. Το μπαστούνι του Bad Bunny «μίλησε» για τη μετάβαση και την εξέλιξη του ανθρώπινου σώματος από τη αυγή στη δύση του.

Αψηφώντας τα εμμονικά πρότυπα της βιομηχανίας της μόδας για την αιώνια νεότητα ο 32χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, επέλεξε να γεράσει τον εαυτό του κατά 53 χρόνια, φέρνοντας στην εκδήλωση μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Ως παραφωνία στην εκδήλωση όπου η λάμψη, η νεότητα και η πλαστική ομορφιά αποθεώνονται και κυριαρχούν, ο Bad Bunny επέλεξε να κάνει την απόλυτη ανατροπή εμφανιζόμενος στο Met Gala του 2026 ως η ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του.

Με τη βοήθεια κορυφαίων προσθετικών ο Πορτορικανός καλλιτέχνης εμφανίστηκε γεμάτος ρυτίδες. Σκοπός του, όπως σημείωσε δελτίο τύπου για την μεταμφίεση του, ήταν να προκαλέσει συζήτησεις για το πέρασμα του χρόνου.

Σε αυτή τη γερασμένη εκδοχή του, «η τέχνη της μόδας συνάντησε την ανθρώπινη θνητότητα» με τον Bad Bunny να ποζάρει ως 80άρης.

Η απόφαση του ήταν τολμηρή. Σε καιρούς όπου η νεότητα είναι εμμονή, ο «γέρος» Bad Bunny χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του και τη δημοσιότητα της διχαστικής εκδήλωσης που «αγόρασαν» οι Μπέζος για να αποθεώσει τη φθορά.

Το φετινό θέμα του Met Gala, Fashion Is Art [Η Μόδα είναι Τέχνη], είχε αναφορά στην έκθεση του Μουσείου. Σε αυτή υπάρχει μια ενότητα αφιερωμένη στο πέρασμα του χρόνου, τα γηρατειά, το γερασμένο σώμα.

«Ίσως ως έκφραση του φόβου μας να αντιμετωπίσουμε τη δική μας θνητότητα, η βιομηχανία της μόδας, που απευθύνεται στους νέους, παραδοσιακά αγνοούσε το γηρασμένο σώμα» γράφει ο κατάλογος του πολιτιστικού ιδρύματος.

Ο Bad Bunny, υιοθετώντας αυτή τη φιλοσοφία, συνεργάστηκε με τον υποψήφιο για Όσκαρ καλλιτέχνη μακιγιάζ Μάικ Μαρίνο –τον άνθρωπο πίσω από τις θρυλικές μεταμορφώσεις της Χάιντι Κλουμ– για να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα απόλυτα ρεαλιστικό.

Κάθε ρυτίδα και λεπτομέρεια στο πρόσωπό του ήταν σχεδιασμένη για να «αντικατοπτρίζει τον φόβο της θνητότητας, μετατρέποντας την εμφάνισή του σε μια ζωντανή καλλιτεχνική παρέμβαση».

«Είναι μια τέλεια μέρα για να εξερευνήσετε, να είστε δημιουργικοί και να εκφράσετε τον εαυτό σας με έναν διαφορετικό τρόπο», είπε ο τραγουδιστής στην ανταποκρίτρια της Vogue, La La Anthony, στο κόκκινο χαλί.

«Μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά ελπίζω να άξιζε τον κόπο. Μου πήρε 53 χρόνια για να τα καταφέρω» είπε ο Bad Bunny για την εμφάνιση που αποθεώνει με αξιοπρέπεια την αναπολογητική φθορά

Η εμφάνιση του Bad Bunny κατάφερε να ξεπέρασει τη ματαιότητα της μόδας με τον καλλιτέχνη να φέρνει στο κόκκινο χαλί μια ζωντανή καλλιτεχνική performance τολμώντας να συνομιλήσει με την αλήθεια της φθοράς.

«Η φετινή παρουσία του Bad Bunny στο Met Gala ήταν μια βαθιά υπαρξιακή τοποθέτηση. Εμφανιζόμενος με λευκά μαλλιά, ρυτίδες με κινηματογραφική υφή και μια στάση σώματος που πρόδιδε το βάρος των δεκαετιών, ο καλλιτέχνης ενσάρκωσε το γήρας με μια αξιοπρέπεια που σπάνια συναντάται στο προσκήνιο της δημοσιότητας» σχολιάζει το Daily Beast.

Σε έναν κόσμο όπου οι εικόνες επιδιώκουν την τελειότητα και οι διασημότητες αναζητούν τρόπους να σταματήσουν το ρολόι, η απόφαση του Bad Bunny να προβάλει το γήρας στο πιο λαμπερό κόκκινο χαλί του κόσμου είναι ριζοσπαστική.

Με την μεταμφίεση του ο καλλιτέχνης υπενθύμισε ότι το σώμα δεν είναι ένα στατικό έκθεμα αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει, φθείρεται και μετά πεθαίνει έχοντας καθαρά γραμμένα επάνω του τα σημάδια ζωής που κληροδοτεί ο αδυσώπητος χρόνος.

Για την ενδυματολογική του επιλογή, ο σούπερ σταρ επέλεξε μια αναπάντεχη συνεργασία με την εταιρεία Zara, δημιουργώντας ένα κοστούμι με αναφορές στην εμβληματική δημιουργία Bustle του Τσαρλς Τζέιμς από το 1947 -ένα κομμάτι που ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Met.

Η εμφάνιση του δεν έμεινε στο απυρόβλητο, καθώς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την επιτυχημένη του εμφάνιση στο Super Bowl νωρίτερα φέτος, ο Bad Bunny βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο κριτικής από υποστηρικτές του κινήματος MAGA, οι οποίοι αντέδρασαν στην αισθητική του επιλογή.

Παρόλα αυτά, η κίνησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως μια θαρραλέα δήλωση ενάντια στις αισθητικές επεμβάσεις και την εμμονή των δισεκατομμυριούχων με την «αντίστροφη γήρανση».

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

