Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, η ημερομηνία ορόσημο του Met Gala 2026, έφτασε με αντιδράσεις, απουσίες και ανταρσία όσο το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να καλωσορίσει την ελίτ της πόζας σε μια βραδιά όπου η μόδα καλείται να αυτοπροσδιοριστεί ως τέχνη.

Παρά τη λάμψη των συμπροέδρων όπως η Μπιγιονσέ και η Νικόλ Κίντμαν, η φετινή διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πολιτική και επιχειρηματική θύελλα που απειλεί να αλλάξει τον χαρακτήρα του θεσμού.

Πιστό στην παράδοση το αποψινό Met Gala με κεντρικό θέμα το «Costume Art» και dress code «Fashion Is Art» έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Αν και πολλοί αστέρες θα δώσουν το παρών στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, η οποία συγκεντρώνει χρήματα για το Costume Institute, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη μα πολλούς να προτιμούν να απέχουν για την εμπλοκή των Μπέζος.

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος συμμετέχουν ως συμπρόεδροι και χορηγοί.

View this post on Instagram A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Η φημολογούμενη οικονομική ενίσχυση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Μπέζος, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για πιθανή εξαγορά της Condé Nast, έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για μποϊκοτάζ με αφίσες γύρω από το μουσείο που καλούν τους καλεσμένους να αρνηθούν τη συμμετοχή τους.

Ανάμεσα στους σταρ που φέρονται να αγνοούν το κορυφαίο κοσμικό γεγονός είναι η Μέριλ Στριπ, η οποία φέρεται να αρνήθηκε πρόταση συμπαρουσίασης λόγω της εμπλοκής του ζεύγους Μπέζος. Η απουσία της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ηθοποιός είναι στο εξώφυλλο της Vogue Μαΐου με αφορμή τη συμμετοχή της στο The Devil Wears Prada 2.

Στη λίστα των απόντων προστίθενται η Ζεντάγια και ο Ζοχράν Μάμντανι, ενώ την ίδια στιγμή το κενό καλύπτουν κολοσσοί της τεχνολογίας.

Εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και το Snapchat έχουν αγοράσει θέσεις, με τις φήμες για την παρθενική εμφάνιση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να πληθαίνουν.

Με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν αυξηθεί στις 100.000 δολάρια, το φετινό Met Gala αποδεικνύεται μια διοργάνωση που δοκιμάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την οικονομική ισχύ.

View this post on Instagram A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Παράλληλα, εδώ και εβδομάδες, η βρετανική ακτιβιστική κολεκτίβα Everyone Hates Elon τρέχει μια επιθετική καμπάνια κατά των Μπέζος έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 10.000 δολάρια μέσω μικροχρηματοδότησης.

Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και τη μαζική διανομή των αφισών, με στόχο να εκτεθεί δημόσια ο Τζεφ Μπέζος και να προκληθεί αμηχανία στους διοργανωτές.

View this post on Instagram A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Εκπρόσωπος της ομάδας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Άννα Γουίντουρ και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τονίζοντας ότι «σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας και αποδόμησης των δημοκρατικών θεσμών, η επιλογή να τιμηθεί ένας από τους ισχυρότερους ολιγάρχες αποτελεί πρόκληση».

Η καμπάνια με αφίσες που καταγγέλουν τους Μπέζος για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της εταιρείας, αλλά και τη συνεργασία της με την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης [ICE] μέσω της πλατφόρμας Amazon Web Services αλλά και άλλες δράσεις (μπουκάλια με ούρα σε όλο το Met, αλλά και σουβενίρ με καταγγελτική ειρωνείας για τον τεχνοφεουδάρχη) έχει γίνει viral ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια για μια εκδήλωση που «ξεπλένει ολιγάρχες».

View this post on Instagram A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)

Ωστόσο εκεί, στο σταυροδρόμι της υψηλής ραπτικής και της υπερφίαλης κοσμικότητας, υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα που έσπασαν το λαμπερό πρωτόκολλο.

Από τσακωμούς της μουσικής ελίτ μέχρι την αμφιλεγόμενη χρήση ιστορικών ενδυμάτων, το κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Αυτά είναι τέσσερα από αυτά:

Ασεβής Καρντάσιαν

Μία από τις πιο πολωτικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού σημειώθηκε το 2022, όταν η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με το αυθεντικό φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε το 1962 για να τραγουδήσει στον πρόεδρο Τζον Κένεντι.

Η απόφαση της ριάλιτι σταρ να φορέσει ένα τόσο εύθραυστο και ιστορικό ένδυμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά μετά τις δηλώσεις της για την απότομη απώλεια βάρους στην οποία υποβλήθηκε.

Η ιδρύτρια του SKIMS έφτασε με το φόρεμα του Jean Louis που φορούσε η Mονρόε κατά τη διάρκεια της εμβληματικής της εμφάνισης στο Happy Birthday, Mr. President το 1962.

Η Καρντάσιαν δανείστηκε το φόρεμα από το Ripley’s Believe It or Not!, το οποίο αγόρασε το φόρεμα από τον οίκο δημοπρασιών Julien’s τον Νοέμβριο του 2016 για 4,81 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αντιδράσεις πολλαπλασιάστηκαν μετά από τις δηλώσεις της πως έπρεπε να χάσει βάρος για να χωρέσει στο φόρεμα.

«Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε. Είπα, ‘Δώστε μου τρεις εβδομάδες’. Έπρεπε να χάσω 7 κιλά», είπε στην ανταποκρίτρια της Vogue στο κόκκινο χαλί εξοργίζοντας το κοινό.

Η οργή μεγάλωσε όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες δίπλα-δίπλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας πολλούς να υποθέσουν ότι η Kιμ είχε καταστρέψει μόνιμα το εύθραυστο μεταξωτό ύφασμα.

Το Ripley’s Believe It or Not! αρνήθηκε οποιαδήποτε ζημιά σε επίσημη δήλωση του. Η Kαρντάσιαν αρνήθηκε ότι προκάλεσε φθορές στο ένδυμα σε ένα βίντεο με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair τον Νοέμβριο του 2025.

Παρά τις διαψεύσεις, οι φήμες για μόνιμες φθορές στο ύφασμα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ μόδας και σεβασμού στην ιστορία.

Επίθεση στο ασανσέρ

Το Met Gala του 2014 παραμένει χαραγμένο στην ιστορία της ποπ κουλτούρας – όχι για το κόκκινο χαλί του, αλλά και για τα δραματικά πλάνα του Τζέι Ζ και της Σολάνζ να τσακώνονται στο ασανσέρ του ξενοδοχείου The Standard μετά από ένα afterparty στο Boom Boom Room στη Νέα Υόρκη.

Τα βίντεο ασφαλείας έδειχναν τη Solange να τσακώνεται με τον κουνιάδο της, ενώ η σύζυγός του, Μπιγιονσέ, παρακολουθούσε.

Τα βίντεο έγιναν αμέσως viral, πυροδοτώντας παγκόσμιες εικασίες σχετικά με το τι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει έναν τόσο βίαιο καβγά μεταξύ των μελών της οικογένειας.

«Προς το τέλος της βραδιάς, ο Τζέι είπε κάτι ακατάλληλο στην Μπιγιονσέ και την αδελφή της. Η τελευταία του επιτέθηκε», είπε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού. «Όταν μπήκαν στο ασανσέρ, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα όπως συμβαίνει στις οικογένειες».

Μετά το βίντεο που έγινε viral, το τρίο εξέδωσε μια σπάνια κοινή δήλωση στο Associated Press για το «ατυχές περιστατικό», τονίζοντας ότι είχαν λύσει το θέμα ιδιωτικά.

«Ο Τζέι και η Σολάνζ αναλαμβάνουν ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για ό,τι έχει συμβεί», δήλωσε η οικογένεια, προσθέτοντας ότι «ζήτησαν συγγνώμη ο ένας στον άλλον. Οι φήμες πως η Σολάνζ ήταν μεθυσμένη ή επέδειξε ασταθή συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της βραδιάς είναι απλώς ψευδείς».

«Είχαμε μια διαφωνία ποτέ. Πριν και μετά ήμασταν κουλ», είπε ο Τζέι Ζ σε συνέντευξη του μετά το περιστατικό. «Είναι σαν αδερφή μου… Θα την προστατεύσω. Είναι αδερφή μου, όχι κουνιάδα μου».

Γυμνός εισβολέας

Το 2014 αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα επεισοδιακή χρονιά για το Met Gala. Πέρα από τον τσακωμό των Σολανζ & Τζέι Ζ, ο Vitalii Sediuk, ένας διαβόητος κατά συρροή φαρσέρ γνωστός για τις εισβολές του σε κοσμικά event διασημοτήτων, προσπάθησε να μπει στο γκαλά φορώντας μόνο ένα ροζ mankini και μια χρυσή αλυσίδα.

Ο φαρσέρ κατάφερε να αποφύγει το προσωπικό ασφαλείας της εκδήλωσης, πηδώντας σκαλιά πριν τον συλλάβουν και τον οδηγήσουν έξω από την εκδήλωση.

Παρά το σύντομο χάος που προκάλεσε στο κόκκινο χαλί, η εκδήλωση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω αναστάτωση. Η στιγμή καταγράφηκε στην κάμερα από δεκάδες μπερδεμένους φωτογράφους, και γρήγορα έγινε viral.

Καπνισμένες τουαλέτες

Το 2017, μια ομάδα A-Lister, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Μπέλα Χαντίντ, η Ντακότα Τζόνσον, η Κόρτνεϊ Λοβ και ο Μαρκ Τζέικομπς προκάλεσαν την οργή των διοικητικών συμβουλίων του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Οι celebrities ανάρτησαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάπνιζαν επιδεικτικά στις τουαλέτες του κτιρίου, αγνοώντας τους αυστηρούς κανόνες προστασίας των εκθεμάτων.

Η συμπεριφορά τους προκάλεσε γρήγορα την οργή των δωρητών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου για την περιφρόνησή τους για την αυστηρή πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος του μουσείου και τον πιθανό κίνδυνο που αποτελούσε το κάπνισμα για τις ανεκτίμητες συλλογές τέχνης.

Επιπλέον, οι αρχές της Νέας Υόρκης εξέδωσαν υπενθύμιση ότι το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους αποτελεί παραβίαση του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος στην πόλη, ο οποίος επιβάλλει πρόστιμα τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους χώρους εκδηλώσεων.

«Αυτή η θεαματική εκδήλωση μας προκαλεί δέος», έγραψε η Επίτροπος Υγείας της πόλης, Δρ. Mέρι T. Μπάσετ, σε επιστολή της προς την ανώτερη αντιπρόεδρο του μουσείου, σύμφωνα με το Business Insider.

«Με απογοήτευσε η είδηση ​​ότι ορισμένες διασημότητες επέλεξαν το κάπνισμα ως αξεσουάρ μόδας και παραβίασαν κατάφωρα τους νόμους περί καπνίσματος της Νέας Υόρκης».

Το μουσείο απάντησε στην επιστολή αναγνωρίζοντας την παραβίαση «από έναν μικρό αριθμό επισκεπτών» και δήλωσε ότι θα «λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά».