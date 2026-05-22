Γιάννης Ζουγανέλης: Γιατί σχολιάζει την ελληνική τηλεόραση ως «αυτοαναφορική;»
Ο Γιάννης Ζουγανέλης σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA την Παρασκευή 22 Μαϊου. Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του.
«Με κουράζει το έλλειμα της αισθητικής και μερικές φορές οι επιλογές μου», είπε αρχικά. «Ο εαυτός μας είμαστε και οι λαθεμένες επιλογές».
Γιάννης Ζουγανέλης: «Ο κόσμος έχει μπερδευτεί με την τηλεόραση»
Ο Γιάννης Ζουγανέλης έκανε την κριτική του για την τηλεόραση.
«Νομίζει ο κόσμος ότι στη ζωή υπάρχει ό,τι προβάλλεται από την τηλεόραση. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Η ζωή είναι στην καθημερινότητα. Η τηλεόραση έχει εκπέσει γιατί έχει γίνει αυτοαναφορική», σημειώνει.
Πώς σχολιάζει την πολιτική κατάσταση της χώρας;
«Δεν είμαι αρνητικός» είπε αναφερόμενος στις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.
«Το υπέρτατο για μένα είναι η πατρίδα», σημειώνει.
Τι λέει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Εμένα με έπεισε το βιβλίο».
«Αυτό που κυριαρχεί τώρα είναι το ψέμα. Δεν γίνεται όλα να συγχωρούνται και να μην συγχωρείται ο πολίτης που χρωστάει κάπου και θα του πάρουν το σπίτι», συμπληρώνει.
Ο γνωστός καλλιτέχνης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ.
Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου,
Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος.
Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης!
