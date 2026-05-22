Γιάννης Ζουγανέλης: Γιατί σχολιάζει την ελληνική τηλεόραση ως «αυτοαναφορική;»
Fizz 22 Μαΐου 2026, 13:20

Γιάννης Ζουγανέλης: Γιατί σχολιάζει την ελληνική τηλεόραση ως «αυτοαναφορική;»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA την Παρασκευή 22 Μαϊου. Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του.

«Με κουράζει το έλλειμα της αισθητικής και μερικές φορές οι επιλογές μου», είπε αρχικά. «Ο εαυτός μας είμαστε και οι λαθεμένες επιλογές».

Γιάννης Ζουγανέλης: «Ο κόσμος έχει μπερδευτεί με την τηλεόραση»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης έκανε την κριτική του για την τηλεόραση.

«Νομίζει ο κόσμος ότι στη ζωή υπάρχει ό,τι προβάλλεται από την τηλεόραση. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Η ζωή είναι στην καθημερινότητα. Η τηλεόραση έχει εκπέσει γιατί έχει γίνει αυτοαναφορική», σημειώνει.

Πώς σχολιάζει την πολιτική κατάσταση της χώρας;

«Δεν είμαι αρνητικός» είπε αναφερόμενος στις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το υπέρτατο για μένα είναι η πατρίδα», σημειώνει.

Τι λέει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Εμένα με έπεισε το βιβλίο».

«Αυτό που κυριαρχεί τώρα είναι το ψέμα. Δεν γίνεται όλα να συγχωρούνται και να μην συγχωρείται ο πολίτης που χρωστάει κάπου και θα του πάρουν το σπίτι», συμπληρώνει.

Ο γνωστός καλλιτέχνης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ.

Πρωταγωνιστούν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου,

Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος.

Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης!

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

