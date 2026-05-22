Το άλογο του Σάρας (vid)

Για να ντριμπλάρει στην πρωινή συνέντευξη Τύπου κάθε κουβέντα για το πράσινο παρελθόν του και τις αναμνήσεις του ΟΑΚΑ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιστράτευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
«Ο Γιώργος (σ.σ. Μπαρτζώκας) έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο» είπε θυμίζοντας τον λογαριασμό του ερυθρόλευκου κόουτς με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Όταν όμως είδε ότι οι ερωτήσεις επέμεναν; Ο κόουτς της Φενερμπαχτσέ προφανώς και το… προσγείωσε.
«Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ» παραδέχθηκε. Και όταν του είπαν για τους φίλους του με τα πράσινα στην Ελλάδα; Εκείνους που του τηλεφωνούν ή του στέλνουν μηνύματα για να νικήσει τον Ολυμπιακό; Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του. «Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν» συμπλήρωσε.
Εκείνος πάντως το παρελθόν του δεν γίνεται να το ξεχάσει. Κατέκτησε τα πάντα (με την Μακάμπι και) με τον Παναθηναϊκό σαν παίκτης (και την EuroLeague του 2009). Και έκανε μια καριέρα που δεν είναι εύκολο να την ξεπεράσει από τον πάγκο. Ακόμη και αν θυμηθούμε ότι είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης και από εκεί (Φενέρ 2025).
