Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- JP Morgan: Διευθύντρια κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε σαν «σκλάβο του σεξ» ένα υφιστάμενο τραπεζίτη
- Γωγώ Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της «εύχεται να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»
- Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έτοιμοι για το Final Four είναι στον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00).
Σε ερώτηση που του έγινε για το αν υπάρχει πίεση, απάντησε πως προσωπικά σε εκείνον δεν υπάρχει άγχος και πως ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται από την αρχή της σεζόν για τέτοιου είδους παιχνίδια.
Στην ερώτηση αν υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα: «Εγώ προσωπικά όχι. Όπως έχω ξαναπεί η ομάδα μας ήρθε στο Final-4 για να παίξει ένα παιχνίδι τη φορά. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία κι έτσι γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε πλεονέκτημα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Χολ
- Πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid+pic)
- Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
- Πλάνα από την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια, πριν τη Ρεάλ (vid)
- Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
- Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
- Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
- Εντείνεται η φημολογία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό
- Χαμός με τα διαρκείας του Ολυμπιακού, πάνω από 2.000 ανανεώσεις σε 4 ώρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις