Νέα πρόστιμα σε εταιρείες τροφίμων για αθέμιτη κερδοφορία – Τα ποσά που καταλογίστηκαν
«Καμπάνες» σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών για παράβαση του πλαφόν κέρδους – Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά
Στην επιβολή και νέων διοικητικών προστίμων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, δηλαδη παραβίαση του πλαφόν κέρδους που έχει επιβληθεί.
Oι εταιρείες και τα πρόστιμα
Όπως ανακοίνωσε σήμερα, πρόστιμα επιβλήθηκαν στις εταιρείες JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) και PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί).
Ειδικότερα, στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 248.061€, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.
Στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 328.067€, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.
Οι διαπιστωθείσες υπερβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.
«Η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών», σημειώνεται.
