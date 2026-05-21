Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.
Έτοιμοι για το Final Four είναι στον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στις δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό με την Φενερμπχτσέ (22/5, 18:00).
Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών τόνισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι «πεινασμένοι» για τον φετινό τίτλο και έχουν ό,τι χρειάζεται για να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ
«Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε, παίζουμε εδώ. Ανυπομονούμε για το Final-Four, είμαστε πραγματικά έτοιμοι και πεινασμένοι να κερδίσουμε μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω να το κάνουμε. Θα είναι μεγάλη και δύσκολη πρόκληση αλλά ελπίζω πως έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε».
Για το «κλειδί» που δεν είχαν στα προηγούμενα Final-Four: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και physical σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι. Η Μονακό ήταν πιο physical και για αυτό κέρδισε. Η Φενερμπαχτσέ παίζει πολύ physical, πρέπει να το ματσάρεις. Θα είναι μεγάλη δοκιμασία. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το ματς, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι».
