ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές

Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ελεγχόμενοι που πέρασαν σήμερα την πόρτα του γραφείου των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα επανέλθουν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων για να αντικρούσουν τις αξιόποινες πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το έτος 2021.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αύριο στην κλήση των πολιτικών προσώπων καθώς φτάνει η ώρα που οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και για τους έντεκα γαλάζιους βουλευτές.

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Όπως είναι γνωστό για την υπόθεση αυτή τα ελεγχόμενα, πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, ξεπερνούν τα πενήντα.

Οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης αφού ακούσουν τα επιχειρήματα και μελετήσουν τα στοιχεία που θα εισφέρουν οι ελεγχόμενοι θα αποφασίσουν πόσοι από αυτούς στο επόμενο στάδιο θα έχουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου και για πόσους η δικογραφία θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο.

Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας δύο ελέγχονται για κακούργημα και εννέα για πλημμέλημα.

Σε κάθε περίπτωση και για τις δύο κατηγορίες θα ακολουθηθεί η διάταξη που ψηφίστηκε χθες και αφορά σε δίκες εξπρές για πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατόν οι υποθέσεις.