Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11 Μαΐου 2026, 06:06

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Δύο δικαστικές εξισώσεις, που ουδείς μπορεί να προβλέψει ούτε τον τρόπο επίλυσής τους, ούτε το αποτέλεσμά τους έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Η υπόθεση με τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η δικογραφία για τις τηλεφωνικές υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το Μαξίμου.

Ο επόμενος κρίσιμος σταθμός είναι στις 22 Μαΐου, οπότε οι ελεγχόμενοι βουλευτές έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις

«Οσο οι υποθέσεις αυτές δεν κλείνουν, τόσο αβέβαιο παραμένει το μέγεθος τους αποτυπώματός τους στην πολιτική σκηνή της χώρας», όπως λένε νομικοί και παραπέμπουν τόσο στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που οδήγησε στο αίτημα για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών, όσο και στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έβαλε τον θεμέλιο λίθο για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών, έστω και αν ο φάκελος παραμένει αρχειοθετημένος μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στον φακό της οποίας βρίσκονται οι ελεγχόμενοι βουλευτές, έφερε νομοθετική ρύθμιση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για άμεση εκκαθάριση των ποινικών υποθέσεων με πολιτικά πρόσωπα, ώστε να μη… σέρνονται επί μακρόν στη Δικαιοσύνη και να ξεκαθαρίζει το τοπίο το συντομότερο δυνατό. Στη διάταξη που εισάγεται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπονται στενά χρονικά όρια, ώστε εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της έρευνας να εκδικάζονται οι υποθέσεις από τα δικαστήρια.

Για τα κακουργήματα μάλιστα η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την έρευνα να διενεργεί εφέτης ειδικός ανακριτής, δηλαδή δικαστικός λειτουργός με μεγαλύτερη εμπειρία. Η αξία της διάταξης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι θα έχει αναδρομική ισχύ και θα μπορεί να εφαρμοστεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των βουλευτών για τους οποίους έχει ήδη αρθεί η ασυλία τους.

Κλήση για εξηγήσεις

Ο επόμενος κρίσιμος σταθμός για την υπόθεση αυτή είναι στις 22 Μαΐου, οπότε οι ελεγχόμενοι βουλευτές έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης περιμένοντας την κρίση από τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη. Από τη δική τους απόφαση με βάση το σύνολο των στοιχείων θα εξαρτηθεί πόσοι και ποιοι από τους βουλευτές θα βρεθούν κατηγορούμενοι και για πόσους τελικά η υπόθεση τεθεί στο αρχείο.

Και ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι ένας ακόμα φάκελος που έφτασε στη Βουλή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πρώην υπουργών επί της ουσίας με την κυβερνητική ψήφο φαίνεται να καταλήγει στις ελληνικές καλένδες.

Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει… σκοντάψει τρεις φορές σε ενδεχόμενες υπουργικές ευθύνες – μία φορά για την σύμβαση 717 που συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών και δύο φορές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – διαβιβάζοντας αμελλητί κατά το Σύνταγμα τα στοιχεία στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα;

Οι υποθέσεις αυτές να μην ερευνηθούν από τη Βουλή, τα μέλη της οποίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα ως προς την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Νέα στοιχεία από Σπίρτζη

Αχαρτογράφητα παραμένουν τα νερά και για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η πρόσφατη απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας ετοιμάζεται να μεταφέρει τη μάχη στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, ενώ και τα θύματα των υποκλοπών περνούν στην αντεπίθεση.

Ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης ήδη κατέθεσε νέα στοιχεία ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης για το αδίκημα της κατασκοπείας, ενώ άμεσα αναμένονται νέες μηνύσεις, αλλά και αγωγές αποζημίωσης από θύματα του Predator, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που μέχρι σήμερα είχαν αποφασίσει να μην προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Γι’ αυτό και όσοι γνωρίζουν εκ των έστω τις παραμέτρους επιμένουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει, παρά την αρχειοθέτησή της.

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών
Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

